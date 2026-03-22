Italie : tout savoir sur le référendum judiciaire voulu par Giorgia Meloni et qui a lieu ce dimanche

Ce dimanche 22 ainsi que lundi 23 mars, les Italiens doivent se rendre aux urnes afin de se prononcer sur une réforme judiciaire proposée par Giorgia Meloni visant à garantir la neutralité des magistrats.

«Ce week-end, on vote pour la justice, pas pour la politique». Tels étaient les paroles de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, dans une prise de parole de 13 minutes, destinées à ses détracteurs avant un vote tant attendu en Italie, ce dimanche 22 et lundi 23 mars.

Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione.



Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi a diffonderlo.

Il 22 e 23 marzo scelgo il SÌ ✅ pic.twitter.com/z7fMJXpheq — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 9, 2026

En effet, les Italiens doivent se rendre aux urnes ce jour et demain afin de se prononcer sur un référendum proposé par le gouvernement italien et visant à garantir l’impartialité du système judiciaire et des décisions rendues par les magistrats qu’il qualifie de trop clémentes, en particulier sur l’immigration.

Les Italiens doivent ainsi répondre par «oui» ou «non» à la question suivante : «Approuvez-vous le texte de loi de révision des articles 87-10, 102-1, 104, 105, 106-3, 107-1 et 110 de la Constitution approuvé par le Parlement et publié au Journal officiel du 30 octobre 2025 avec le titre "règles en matière de juridiction et d’institution de la Cour disciplinaire" ?»

Concrètement, cette réforme a pour un premier objectif de séparer les fonctions de procureur et de juge, qui sont indistinctement considérés comme des magistrats et peuvent donc changer de fonction.

Giorgia Meloni, à l’origine de ce referendum, a défendu la nécessité de séparer ces deux fonctions. «Si la justice ne fonctionne pas, si elle est lente, si elle est inefficace, si elle est injuste, alors toute la machine se grippe et tout le monde en paie les conséquences», a-t-elle déclaré.

«Si celui qui t’accuse et celui qui te juge sont deux collègues de travail dont les parcours de vie se croisent en permanence, on court le risque d’une confusion qui peut affaiblir un principe cardinal de la Constitution italienne, à savoir l’impartialité du juge», a-t-elle invoqué.

Le Conseil supérieur de la magistrature divisé en deux conseils distincts

Le 2e pilier de la réforme concerne, lui, le contrôle de chaque profession. Aujourd’hui, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont les membres sont élus par leurs pairs et le Parlement, supervise tous les magistrats et est chargé des affectations, des mutations et des promotions. La réforme le diviserait donc en deux conseils distincts, l'un pour les procureurs et l'autre pour les juges.

De plus, le CSM fait également office aujourd'hui d'instance disciplinaire, mais dans le cadre de la réforme, un nouveau tribunal disciplinaire composé de 15 membres sera instauré.

Contrairement à aujourd'hui, la réforme introduit aussi une sélection aléatoire pour élire les membres du CSM, ceux-ci étant choisis par tirage au sort, tant pour les conseils que pour le tribunal disciplinaire.

Néanmoins, ce référendum fait grincer des dents les oppositions, celles-ci estimant que cette réorganisation vise à affaiblir le pouvoir et l’indépendance des juges, afin de les rendre potentiellement plus vulnérables à l’influence politique.

Consciente des conséquences sérieuses que ce référendum constitutionnel peut avoir notamment sur son gouvernement, Giorgia Meloni a tenu à «rassurer» ses détracteurs. «Il n’y a aucune possibilité que je démissionne, en aucun cas. Je veux aller au bout de la législature», a-t-elle dit.