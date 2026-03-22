Qatar : un hélicoptère s'écrase après un «dysfonctionnement technique» et cause la mort de six personnes

Un hélicoptère militaire qatari s'est écrasé en mer après un dysfonctionnement technique. Six morts sont à déplorer et une personne est toujours portée disparue selon le ministère de l'Intérieur. Aucun lien n'a, pour l'instant, été établi avec le conflit en cours dans la région.

Un hélicoptère qatari s'est écrasé dans les eaux territoriales du pays en raison d'un «dysfonctionnement technique» lors d'un vol «de routine», a indiqué le ministère de la défense du Qatar, ce dimanche 22 mars.

تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، وجاري البحث عن طاقمها والركاب.



The Ministry of Defense of State of Qatar announces that a Qatari helicopter had technical malfunction during a… pic.twitter.com/5yaYHa6KoW — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 22, 2026

«Un hélicoptère qatari a connu un dysfonctionnement technique lors d'une mission de routine, ce qui a entraîné son crash dans les eaux territoriales de l'État», a expliqué le ministère sur X.

Quelques heures plus tard, le ministère de l'Intérieur a indiqué, également sur X, que six des sept passagers avaient perdu la vie, tandis qu'une autre était encore portée disparue.

Press release regarding the search and rescue operations following the helicopter crash in the country's territorial waters.#MOIQatarpic.twitter.com/kXVVKA1ocm — Ministry of Interior - Qatar (@MOI_QatarEn) March 22, 2026

Des recherches sont encore en cours pour retrouver la dernière victime.

Aucun lien n'est établi entre cet accident et la guerre au Moyen-Orient

Le Qatar n'a pas précisé la nature de la mission. A ce stade, aucun lien n'est établi entre cet accident et la guerre au Moyen-Orient. Le Qatar a été ciblé par plusieurs frappes depuis le début du conflit, déclenché par une attaque israélo-américaine sur l'Iran le 28 février.

Ses infrastructures énergétiques sont particulièrement visées, comme le site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) de Ras Laffan, frappé par l'Iran cette semaine. Aux Emirats arabes unis, deux militaires ont été tués le 9 mars dans le crash de leur hélicoptère, en raison là aussi d'un «dysfonctionnement technique», selon le ministère de la Défense.