Belgique : la gare de Bruxelles-Midi évacuée après la découverte de deux colis suspects

La gare de Bruxelles-Midi (Belgique) a été évacuée, ce lundi en fin d’après-midi, après la découverte de deux colis suspects, entraînant l’interruption du trafic ferroviaire pendant près de trois heures. Des vérifications étaient toujours en cours en début de soirée, selon la police fédérale.

Une découverte inquiétante. La gare de Bruxelles-Midi, l’un des principaux nœuds ferroviaires de Belgique, a été évacuée ce lundi en fin d’après-midi, après la découverte de deux colis suspects, entraînant une interruption du trafic pendant près de trois heures. Ce dernier a finalement repris vers 20 h 30.

«Les vérifications sont toujours en cours»

Selon un porte-parole de la police fédérale, deux colis suspects ont été repérés vers 17 h 20. L’un se trouvait à bord d’un train à l’arrêt, tandis que l’autre était situé sur l’un des quais de la gare, cette dernière étant fréquentée par les trains Eurostar, notamment.

Face à la situation, les autorités ont immédiatement pris des mesures de sécurité. «La gare a été évacuée, le trafic interrompu, et les vérifications sont toujours en cours», a précisé ce porte-parole peu avant 19 h (18 h GMT).

Les opérations de contrôle étaient toujours en cours en début de soirée, sans qu’aucune information supplémentaire n’ait été communiquée à ce stade sur la nature des colis ou une éventuelle menace.