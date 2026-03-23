Colombie : le crash d'un avion militaire fait 8 morts et 83 blessés

Un avion militaire de l'Armée colombienne transportant des soldats s'est écrasé au décollage ce lundi dans le sud du pays. Un premier bilan évoque 8 morts et 83 blessés sur 125 personnes qui étaient à bord.

Un «tragique accident» a frappé l'armée colombienne, ce lundi 23 mars. D'après le ministre de la Défense, Pedro Sanchez, un avion militaire transportant 125 personnes appartenant à des troupes s'est écrasé au décollage à Puerto Leguizamo, près de la frontière avec l'Equateur. Un premier bilan provisoire fait état de 8 morts et 83 blessés.

Sur X, Pedro Sanchez a indiqué que les causes de l'accident n'ont pour l'heure «pas encore été déterminées avec précision». Déplorant «un événement profondément douloureux pour le pays», le ministre colombien de la Défense a annoncé l'ouverture d'une enquête et adressé ses «plus sincères condoléances aux familles des personnes touchées ».

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

#COLOMBIA | Un avión militar tipo Hércules C130, se accidentó en Putumayo poco después del despegue. A bordo iban 110 militares.



Equipos de rescate ya operan en la zona y han logrado evacuar a varios sobrevivientes, mientras continúan las labores de búsqueda.



🎥 Imágenes… pic.twitter.com/7Z3NtUrLUr — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) March 23, 2026

Jhon Gabriel Molina, gouverneur du Putumayo, a communiqué ce bilan dans une vidéo partagée sur Facebook, en évoquant «de grandes difficultés pour évacuer les victimes» depuis le petit aéroport.

La chaîne publique RCN a diffusé des images d'un fuselage d'avion en flammes dans une clairière. L'appareil impliqué est un avion Hercules C130 pouvant transporter une centaine de soldats. D'après certains médias locaux, des équipes de secours ont pu se rendre sur les lieux de l'accident et évacuer plusieurs passagers.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux indiquent qu'un incendie s'est déclaré dans l'épave de l'avion. Une vidéo montre les décombres en feu et dégageant une épaisse fumée noire.