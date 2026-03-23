États-Unis : des agents de l’ICE déployés dans 14 aéroports pour renforcer la sécurité

En pleine paralysie budgétaire partielle, des agents de l’ICE ont été déployés dans 14 aéroports américains pour pallier le manque d’effectifs de la TSA. Une mesure controversée, critiquée par des élus, sur fond de tensions liées à leur présence.

Une décision qui divise le pays. Des agents de la police américaine de l’immigration (ICE) ont été déployés, ce lundi, dans 14 aéroports à travers les États-Unis, selon un responsable gouvernemental, en raison d’un manque de personnel de sécurité lié à la paralysie budgétaire partielle.

Le président américain Donald Trump avait menacé dès samedi d’envoyer ces agents dans les aéroports, où les temps d’attente peuvent atteindre plusieurs heures, faute d’effectifs suffisants au sein de l'Agence de sécurité dans les transports (TSA), dont les agents ne sont plus payés en raison du blocage budgétaire.

Une décision qui «ne fera qu’aggraver les retards»

Cette décision suscite de vives critiques, notamment après la mort en janvier de Renee Good et d’Alex Pretti, deux Américains tués par des agents fédéraux à Minneapolis lors de manifestations contre leur présence dans cette ville du nord du pays.

«La présence d’agents de l’ICE dans les aéroports ne fera qu’aggraver les retards», a dénoncé le sénateur démocrate Richard Blumenthal, se disant également inquiet sur X de possibles contrôles de papiers des passagers.

ICE agents at airports will only aggravate delays & lines—disrupting checks, interrogating travelers, dragging parents from children, detaining citizens, brutalizing families, shooting & even killing. https://t.co/NCXUBikER0 — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) March 22, 2026

Selon Tom Homan, conseiller de Donald Trump sur l’immigration, cité par la chaîne CNN, les agents de l'ICE ont été déployés dans 14 aéroports, «et il y en aura plus», a-t-il ajouté.

Donald Trump menace de déployer la Garde nationale

Interrogé dimanche sur la même chaîne, Tom Homan avait précisé que la priorité serait donnée «aux grands aéroports où les files d’attente sont les plus longues, de trois heures».

Il a également indiqué que ces agents seraient affectés à des missions de sécurité basiques, comme la surveillance des sorties, afin de permettre aux agents de la TSA de se concentrer sur les contrôles spécialisés.

Enfin, lundi, Donald Trump a affirmé être prêt à mobiliser la Garde nationale, un corps de réservistes militaires. «Si on n’en a pas assez, on amènera la Garde nationale (…) pour aider aux aéroports», a-t-il déclaré.