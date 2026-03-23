Guerre en Iran : Donald Trump reporte les frappes contre les centrales électriques iraniennes

Alors que l'ultimatum posé par Donald Trump à Téhéran pour la réouverture du détroit d'Ormuz arrivait à échéance lundi, le président américain a décidé de reporter les frappes contre les centrales électriques iraniennes après de «très bonnes» discussions.

Des pourparlers fructueux en vue concernant les bombardements américains en Iran. Alors que l'ultimatum posé par Donald Trump à Téhéran pour la réouverture du détroit d'Ormuz arrivait à échéance lundi, le président américain a décidé de reporter les frappes contre les centrales électriques iraniennes.

Dans un changement de ton spectaculaire, il a annoncé lundi que les Etats-Unis et l'Iran avaient eu de «très bonnes et productives discussions pour une résolution totale» des hostilités et précisé qu'elles «continueraient cette semaine».

Le président américain a aussi fait part sur son réseau Truth Social d'un report «de cinq jours» de toute frappe sur des centrales électriques ou des infrastructures énergétiques en Iran. Ce message publié avant l'ouverture de Wall Street a fait chuter immédiatement et fortement les cours du pétrole.

L’Iran menaçait de fermer complètement le détroit

Donald Trump a affirmé que les discussions avec l'Iran portent sur une «cessation complète et totale des hostilités». Il avait pourtant menacé samedi soir, sur sa plate-forme Truth Social, de «frapper et anéantir» les centrales électriques iraniennes «EN COMMENÇANT PAR LA PLUS GRANDE!» faute de réouverture du détroit d’Ormuz.

En cas d’exécution des menaces de Washington, l'Iran avait averti qu'il fermerait complètement le détroit, point de passage maritime crucial par lequel transite en temps normal près de 20% des hydrocarbures mondiaux.

Dans les faits, le détroit d'Ormuz est quasiment fermé depuis le début de la guerre qui embrase le Moyen-Orient, le transit de marchandises s'y étant effondré de 95%, selon la société d'analyse Kpler. Seul un petit nombre de cargos et de pétroliers ont réussi à le franchir.

Tsahal entend «intensifier les opérations terrestres» au Liban

Si Washington entretient le flou sur la fin de ses opérations militaires, entrées dans leur quatrième semaine, Israël a indiqué dimanche se préparer à «encore plusieurs semaines de combats contre l'Iran et le Hezbollah» pro-iranien au Liban.

L'armée israélienne compte «intensifier les opérations terrestres ciblées et les frappes» au Liban pour repousser la menace du Hezbollah «loin de la frontière», a indiqué son chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir.

Elle avait détruit un peu plus tôt un pont stratégique dans le sud du Liban, utilisé selon elle par le Hezbollah. Des images de l'AFP ont montré de la fumée s'élever après l'attaque contre le pont de Qasmiyeh, situé sur la principale route côtière reliant la région de Tyr au reste du pays.

Le président libanais Joseph Aoun a estimé qu'il s'agissait d'un «prélude à une invasion terrestre» et dénoncé «une escalade dangereuse et une violation flagrante de la souveraineté du Liban». Deux premiers ponts enjambant le même fleuve Litani, qui traverse le Liban à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël, avaient déjà été ciblés mercredi.

Une «phase périlleuse» sur le plan nucléaire

Si Israël et les Etats-Unis affirment avoir fortement affaibli le pouvoir iranien depuis le lancement de leur offensive le 28 février, Téhéran poursuit ses attaques et ses menaces. La préoccupation grandissante concerne les attaques ciblant des sites nucléaires.

La guerre entre dans une «phase périlleuse», s'est alarmé sur X le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, appelant «urgemment toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue militaire et à éviter toute action susceptible de déclencher des incidents nucléaires».

Samedi soir, deux frappes iraniennes particulièrement destructrices ont fait plus d'une centaine de blessés dans le sud d'Israël. Un des missiles a touché une zone résidentielle à quelques kilomètres d'un centre stratégique de recherche nucléaire à Dimona, site ultra-secret.

En visant Dimona, l'Iran a dit riposter à une frappe «ennemie» contre un de ses complexes nucléaires à Natanz, au sud de Téhéran. D'après l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, «aucune fuite de matières radioactives n'a été signalée» sur ce site déjà bombardé début mars.