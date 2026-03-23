Guerre en Iran : le plus grand porte-avions au monde, l'USS Gerald R. Ford, est arrivé en Grèce pour subir des réparations

Après de longs mois de déploiement, le plus grand porte-avions au monde, l’USS Gerald R. Ford, qui joue un rôle essentiel dans la guerre contre l’Iran, est arrivé ce lundi au port de Souda, en Crète. Il va y subir des réparations après plusieurs avaries importantes.

Un escale technique en plein conflit. L’USS Gerald R. Ford, pilier du dispositif militaire américain en mer Rouge dans le conflit avec l’Iran, est arrivé ce lundi à la base navale de Souda, en Crète, après plusieurs jours de transit.

Ce retour imprévu près de la terre ferme a été motivé par un incendie «non lié aux combats» qui s'est déclaré à bord il y a plus de dix jours au sein de la buanderie. Selon la presse américaine, le feu aurait duré près de 30 heures et affecté plusieurs compartiments situés dans des zones de vie, entraînant des dégâts matériels et des perturbations logistiques sérieuses.

Plusieurs marins ont également été blessés après avoir inhalé des fumées. Surtout, près de 600 d'entre eux ont perdu leur matelas, consumés par les flammes, et ont été obligés de dormir à même le sol. Des conditions de vie difficile pour des femmes et des hommes en mer depuis près d'un an.

Des problèmes répétés à bord

De plus le navire serait confronté à de sérieux problèmes avec ses installations sanitaires. Mais le soucis n'est pas nouveau : selon un rapport gouvernemental daté de 2020, ses canalisations se bouchent de manière «inopinée et fréquente» et nécessitent des nettoyages réguliers à l'acide, qui coûtent 400.000 dollars (environ 347.000 euros) à chaque intervention.

Long de 335 mètres, large de 75 mètres et plus haut que la tour Eiffel, le Gerald Ford est pourtant le fleuron de l'US Navy. Il transporte en temps normal plus de 4.000 marins et des dizaines d’avions de combat, ayant contribué aux plus de deux semaines de frappes dans la guerre en Iran. Son retrait laisse donc un vide important pour les forces américaines.

Mais ce bâtiment à 13 milliards de dollars, inauguré par Donald Trump en 2017 et déployé pour la première fois en 2022, pourrait être remplacé par l'USS George H. W. Bush, actuellement en préparation pour un déploiement au Moyen-Orient, selon le The New York Times.