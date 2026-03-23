La guerre au Moyen-Orient pourrait provoquer la crise énergétique mondiale la plus grave de ces dernières décennies, a prévenu l'Agence internationale de l'énergie (AIE), alors qu'Israël a frappé de nouveau Téhéran lundi matin, promettant «plusieurs semaines de combats». La crise se cristallise autour du détroit d'Ormuz, stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. Donald Trump a lancé un ultimatum à l'Iran, qui le bloque quasi intégralement: si Téhéran ne le rouvre pas d'ici la nuit prochaine - 23H44 GMT lundi, selon l'heure de son message sur Truth Social - les Etats-Unis «anéantiront» les centrales électriques iraniennes.

En réponse, Téhéran a menacé de fermer complètement le détroit et cibler «toutes les infrastructures énergétiques, de technologie de l'information et de dessalement d'eau appartenant aux Etats-Unis», a prévenu l'armée iranienne, selon l'agence Fars. La crise de l'énergie inquiète le directeur de l'AIE, Fatih Birol, qui estime que la planète a «perdu 11 millions de barils par jour, soit plus que les deux crises pétrolières majeures réunies» des années 1970.

Dans les faits, le détroit d'Ormuz est quasiment fermé depuis le début de la guerre, le transit de marchandises s'y étant effondré de 95%, selon la société d'analyse Kpler. Seul un petit nombre de cargos et de pétroliers ont réussi à le franchir. Or, d'ordinaire, 20% de la production mondiale d'hydrocarbures y transite.

«Aucun pays ne sera immunisé contre les effets de cette crise si elle continue dans cette voie», a ajouté le chef de l'AIE. Comme en écho de ces propos, un important fournisseur d'énergie au Cambodge a annoncé suspendre la vente de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à partir d'avril. L'Indonésie envisage pour sa part de réaliser jusqu'à 80.000 milliards de roupies (4,7 milliards de dollars) d'économies pour se protéger des conséquences de la guerre.