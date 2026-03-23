Plus d'informations à venir...
Une frappe israélienne a de nouveau visé lundi soir la banlieue sud de Beyrouth, quelques heures après un appel à évacuer la zone, selon des médias d'Etat.
Des images de l'AFPTV ont montré un épais nuage de fumée s'élever au-dessus de la banlieue sud, considérée comme un bastion du Hezbollah pro-iranien et qui n'avait pas été visée depuis vendredi.
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir capturé deux combattants de la force d'élite du mouvement islamiste Hezbollah dans le sud du Liban, qui projetaient selon elle de tirer un missile antichar sur ses troupes, une première depuis le début de la guerre.
"Lors d'une opération visant à localiser des armes dans le sud du Liban", des soldats israéliens "ont identifié plusieurs terroristes armés de la force al-Radwan du Hezbollah, qui prévoyaient de tirer un missile antichar sur les troupes", affirme l'armée dans un communiqué.
La majorité de la communauté internationale a accordé à Israël "un permis de torturer les Palestiniens", a accusé lundi à Genève (Suisse) la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese.
La vie dans les territoires palestiniens occupés est "un perpétuel cycle de souffrances physiques et mentales" et "la torture est de facto devenue une politique d'État" en Israël, a ajouté Mme Albanese.
Benjamin Netanyahu, qui précise avoir parlé à Donald Trump, a déclaré lundi qu'Israël continuait ses frappes en Iran et au Liban, en restant déterminé à protéger ses "intérêts vitaux en toute circonstance".
"Aujourd'hui, j'ai parlé avec notre ami, le président Trump", a déclaré le Premier ministre israélien dans un court message vidéo distribué par son bureau, affirmant que le présidant américain "estime qu'il y a une chance de tirer parti des formidables succès (militaires israéliens et américains) afin de réaliser les objectifs de la guerre dans le cadre d'un accord qui préservera nos intérêts vitaux".
Le Royaume-Uni a convoqué l'ambassadeur d'Iran à Londres à la suite de l'inculpation récente de deux Iraniens soupçonnés d'avoir espionné des lieux liés à la communauté juive, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères, dénonçant "les actions déstabilisatrices" de ce pays.
"Son Excellence Seyed Ali Mousavi a été convoqué par le secrétaire d'Etat chargé du Moyen-Orient, Hamish Falconer", a indiqué un porte-parole du Foreign Office, citant "la récente inculpation de deux personnes, un ressortissant iranien et un ressortissant britannico-
Plusieurs fortes explosions et des sirènes ont retenti lundi à Bahreïn, les premières dans le Golfe depuis que le président américain Donald Trump a annoncé des négociations en cours avec l'Iran plus tôt dans la journée, a rapporté une journaliste de l'AFP.
"Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre à l'endroit sûr le plus proche", a indiqué le ministère de l'Intérieur du pays sur les réseaux sociaux.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi avoir reçu, par l'intermédiaire de "pays amis", des "messages" sollicitant la tenue de pourparlers formulés par les États-Unis, mais a assuré qu'aucune négociation n'avait été engagée depuis le début de la guerre.
"Ces derniers jours, nous avons reçu, par l'intermédiaire de certains pays amis, des messages transmettant une demande américaine de négociations visant à mettre fin à la guerre", a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, selon l'agence de presse officielle Irna.
Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a affirmé lundi qu'il n'y avait eu "aucune négociation" avec les Etats-Unis, démentant l'existence de pourparlers évoqués par Donald Trump avec un dirigeant iranien non identifié.
"Aucune négociation n'a eu lieu avec les Etats-Unis, de fausses informations sont utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et sortir du bourbier dans lequel les Etats-Unis et Israël sont enlisés", a déclaré M. Ghalibaf dans un message publié sur X.
Le gouvernement a demandé lundi aux raffineurs d'évaluer, "dans les meilleurs délais", la capacité de leurs outils français "à augmenter rapidement et temporairement la production en produits raffinés", dans un courrier consulté par l'AFP.
Le gouvernement espère que "ces mesures" contribuent "à alléger la tension sur les marchés des produits raffinés en Europe et à réduire les tensions sur les marchés européens si cette situation venait à perdurer dans le temps", selon ce courrier.
L'administration de Donald Trump et TotalEnergies ont annoncé lundi que le groupe français récupérerait près d'un milliard de dollars en compensation de l’abandon de ses deux concessions de projets d'éoliennes en mer aux Etats-Unis, et investirait à la place dans le gaz et le pétrole américains.
L'annonce a été faite conjointement par le ministre américain Doug Burgum et le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, au premier jour de la grande conférence sur l'énergie CERAWeek, à Houston, au Texas.
La présidente du Comité international de la Croix-Rouge a prévenu lundi que les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, notamment les frappes sur des sites nucléaires, pouvaient conduire à un "point de non retour".
"Ce que nous avons vu ces derniers jours au Moyen-Orient risque d'atteindre un point de non-retour", a déclaré Mirjana Spoljaric dans un communiqué, estimant que "le plus alarmant est le risque de dommages aux installations nucléaires", potentiellement "irréversibles" selon elle.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué lundi les informations sur des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, après que le président Donald Trump a annoncé que Washington avait eu des discussions "productives" avec Téhéran pour une cessation des hostilités.
"Je salue les informations sur les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran", a déclaré Keir Starmer lors d'une audition devant une commission parlementaire, ajoutant que le Royaume-Uni "était au courant de ces discussions". Le dirigeant travailliste a eu un entretien téléphonique dimanche avec le président américain, selon Downing Street.
Une personne a été tuée lundi dans une frappe israélienne qui a visé un appartement de Hazmieh, zone résidentielle proche de Beyrouth, a annoncé le ministère de la Santé.
Un porte-parole de l'armée israélienne a de son côté affirmé que la frappe avait visé "un terroriste de la force al-Qods", la branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution iraniens.
Donald Trump a assuré lundi qu'un «changement de régime» était en cours en Iran, tout en menaçant de «continuer à bombarder allègrement» si les négociations en cours avec un groupe de dirigeants iraniens non identifiés échouaient.
«Il y a automatiquement un changement de régime» parce que «tous les représentants du régime ont été tués», a dit le président américain aux journalistes, avant de quitter la Floride pour un déplacement à Memphis (sud).
«Nous négocions avec des gens que je trouve très raisonnables, très solides. (...) Ils sont très respectés et peut-être que l'un d’entre eux sera celui que nous cherchons», a-t-il dit en déclarant aussi que le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei était "indisponible" et n'était pas impliqué dans ce dialogue.
Donald Trump a assuré lundi qu'un "changement de régime" était en cours en Iran, tout en menaçant de "continuer à bombarder allègrement" si les négociations en cours avec un groupe de dirigeants iraniens non identifiés échouaient.
"Il y a automatiquement un changement de régime" parce que "tous les représentants du régime ont été tués", a dit le président américain aux journalistes, avant de quitter la Floride pour un déplacement à Memphis (sud).
Le ministre américain de l'Energie Chris Wright a assuré lundi que les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient étaient «temporaires», à l'ouverture du plus grand rendez-vous mondial du secteur, CERAWeek, au Texas.
«Les prix n'ont pas encore atteint un niveau suffisamment élevé pour entraîner une baisse importante de la demande», a aussi estimé le ministre, soulignant que le gouvernement de Donald Trump prenait des «mesures pragmatiques» pour augmenter l'offre disponible.
La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a annoncé lundi reporter «à une date ultérieure» le lancement d'une ligne entre Abidjan et Beyrouth, initialement prévue pour démarrer le 29 mars, en raison de la guerre au Moyen-Orient.
Le mouvement islamiste Hezbollah libanais est entré dans la guerre au Moyen-Orient le 2 mars pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué quelques jours plus tôt par des frappes israélo-américaines sur Téhéran. Depuis, Israël mène une vaste campagne de frappes aériennes sur le Liban qui ont fait plus d'un millier de morts et plus d'un million de déplacés.
Plus d'informations à venir...
Donald Trump a assuré lundi que les Etats-Unis et l'Iran avaient trouvé des «points d'accord majeurs» lors de négociations menées, selon lui, avec un «haut dirigeant» qui n'est pas le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.
«Nous voulons l'uranium enrichi» des Iraniens, a aussi dit le président américain, lors d'un échange avec les journalistes en Floride, avant de prendre l'avion pour un déplacement à Memphis (sud). «Je ne garantis rien», a-t-il ajouté, tout en parlant d'une «réelle possibilité» d'accord.
Plus d'informations à venir...
Donald Trump a assuré lundi au téléphone à l'AFP que tout «se passait très bien» concernant l'Iran, peu après avoir fait état sur son réseau Truth Social de négociations avec Téhéran en vue d'une cessation des hostilités. «Cela se passe très bien», a dit le président américain, qui s'apprête à quitter la Floride pour un déplacement à Memphis (sud).
Le dirigeant républicain avait précisé sur son réseau Truth Social que les discussions «continueraient cette semaine» et fait part d'un report «de cinq jours» de toute frappe sur des centrales électriques ou des infrastructures énergétiques en Iran.
Des médias iraniens, citant le ministère des Affaires étrangères, ont démenti lundi l'affirmation de Donald Trump selon laquelle des négociations étaient en cours entre Washington et la République islamique. «Il n'existe aucun dialogue entre Téhéran et Washington», a rapporté l'agence Mehr, parmi d'autres médias, en citant ce ministère, ajoutant que le propos de Donald Trump visait à « faire baisser les prix » de l'énergie.
Auparavant, le président américain a fait état, sur son réseau Truth social, de discussions «très bonnes et productives» entre les deux pays, sans préciser leurs modalités. Il a repoussé par la même de cinq jours sa menace de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes.
Après les manifestations, les collectes de fonds: des habitants du Cachemire indien soutiennent la population iranienne, en pleine guerre au Moyen-Orient, en offrant argent, bijoux et même bétail.
La région du nord de l'Inde, dont la population à majorité musulmane inclut une forte communauté de confession chiite, entretient de longue date des liens étroits avec l'Iran, dont les religieux sont largement considérés comme les vecteurs de l'islam dans l'Himalaya.
Dès les premiers nombardements américano-israéliens sur la République islamique le 28 février, des milliers de Cachemiris sont descendus dans les rues pour exprimer leur soutien aux Iraniens, notamment après la mort du guide suprême Ali Khamenei.
Le Sultanat d'Oman, qui a joué le rôle de médiateur entre l'Iran et les Etats-Unis lors des dernières négociations sur le nucléaire, a dit lundi «travailler activement» pour sécuriser le passage des navires dans le détroit stratégique d'Ormuz, bloqué de facto par Téhéran.
«Oman travaille activement à mettre en place des dispositifs de passage sécurisé dans le détroit d'Ormuz», a écrit le ministre omanais des Affaires étrangères sur X, en affirmant que la guerre n'avait pas été provoquée par l'Iran et que ses conséquences économiques risquaient de s'aggraver si elle se poursuit.
Plus d'informations à venir...
Les cours du pétrole ont brusquement chuté lundi, après l'annonce de Donald Trump d'un report des frappes contre les centrales électriques iraniennes, le président américain évoquant de «très bonnes» discussions avec l'Iran.
Vers 11H20 GMT (12H20 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, chutait de 9,63% à 101,39 dollars, après avoir brièvement perdu plus de 14%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, perdait 9,39% à 89,01 dollars.
La Suède va temporairement réduire les taxes sur l'essence et le gazole pour faire face à la flambée des prix de l'énergie à cause de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé lundi le gouvernement de droite. Si elle obtient le feu vert du Parlement, où la coalition gouvernementale est majoritaire, cette mesure entrera en vigueur le 1er mai et s'appliquerait jusqu'à fin septembre.
La réduction sera dans un premier temps alignée sur le niveau minimum de taxe exigé par l'Union européenne. «Tous les partis doivent reconnaître que ce qui se passe au Moyen-Orient et dans le reste du monde met l'économie suédoise à rude épreuve», a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse.
Plus d'informations à venir...
La compagnie gazière des Emirats arabes unis Adnoc Gas a dit lundi poursuivre ses opérations malgré les frappes iraniennes dans les pays du Golfe, tout en affirmant avoir procédé à des «ajustements temporaires» en raison du blocage du détroit d'Ormuz.
«Les opérations se poursuivent en toute sécurité sur l'ensemble des sites d'Adnoc Gas», a assuré la société dans une note publiée sur le site de la bourse d'Abou Dhabi, où elle est cotée, alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles contre ses voisins, visant notamment leurs infrastructures énergétiques.
«Suite à la chute de débris à proximité de certaines installations, les inspections ont confirmé qu'il n'y avait aucun blessé et que l'intégrité des processus de traitement n'avait pas été affectée», a-t-elle indiqué sans préciser la date de cet incident.
La compagnie a précisé toutefois avoir «procédé à des ajustements opérationnels temporaires concernant la production de gaz naturel liquéfié et de liquides destinés à l'exportation», en raison de la perturbation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, quasiment bloqué par Téhéran.
«La Société collabore activement avec ses clients et partenaires au cas par cas afin de respecter ses engagements dans la mesure du possible», a-t-elle ajouté, sans donner davantage de détails.
En réponse à l'offensive israélo-américaine lancée contre l'Iran le 28 février, Téhéran a multiplié les attaques sur les installations énergétiques du Golfe, et fermé de facto ce détroit stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.
La semaine dernière, des frappes sur le premier site de production de gaz liquéfié (GNL) au monde, à Ras Laffan, au Qatar, ont fait flamber le prix du gaz sur les marchés, ravivant le spectre d'une crise gazière.
La Chine a annoncé lundi limiter les hausses de prix des carburants dans le pays, afin d'alléger la charge pesant sur les utilisateurs suite à l'envolée des cours du brut avec la guerre au Moyen-Orient.
Les augmentations de l'essence et du gazole seront respectivement de 1.160 yuans (146 euros) et de 1.115 yuans (140 euros) la tonne, soit environ moitié moins que ce qu'elles auraient dû être en application du mécanisme chinois de fixation des prix, a indiqué la Commission nationale du développement et de la réforme, le principal organisme de planification économique.
Le Kremlin a estimé lundi que seule la «voie politique et diplomatique» pouvait aboutir à une désescalade au Moyen-Orient, après les menaces du président américain Donald Trump de détruire les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz d'ici à la nuit prochaine.
«La situation aurait dû passer il y a déjà longtemps à une voie de règlement politique et diplomatique. C'est la seule chose qui puisse contribuer efficacement à désamorcer la situation catastrophiquement tendue qui règne actuellement dans la région», a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
Plus d'informations à venir...
L'Iran a menacé lundi de poser des «mines navales» dans le Golfe si les Etats-Unis et Israël venaient à attaquer ses côtes ou ses îles, au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Toute tentative de l'ennemi d'attaquer les côtes ou les îles iraniennes conduira naturellement, et conformément aux pratiques militaires établies, à ce que toutes les voies d'accès et les lignes de communication dans le Golfe persique et les zones côtières soient minées avec divers types de mines navales, y compris des mines dérivantes déployables depuis les côtes», a affirmé le conseil de défense iranien, dans un communiqué relayé par les médias d'Etat.
Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé lundi un dispositif de subventions «ciblées» sur les carburants et les engrais d'un montant total de 300 millions d'euros pour faire face aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient.
«Face à l’instabilité économique internationale», le gouvernement grec va introduire pour avril et mai un dispositif de subvention sur les carburants automobile et maritime, sur le diesel et sur les engrais, a précisé le dirigeant conservateur lors d'une courte allocution à la télévision.
La guerre au Moyen-Orient pourrait provoquer la crise énergétique mondiale la plus grave de ces dernières décennies, a prévenu l'Agence internationale de l'énergie (AIE), alors qu'Israël a frappé de nouveau Téhéran lundi matin, promettant «plusieurs semaines de combats». La crise se cristallise autour du détroit d'Ormuz, stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. Donald Trump a lancé un ultimatum à l'Iran, qui le bloque quasi intégralement: si Téhéran ne le rouvre pas d'ici la nuit prochaine - 23H44 GMT lundi, selon l'heure de son message sur Truth Social - les Etats-Unis «anéantiront» les centrales électriques iraniennes.
En réponse, Téhéran a menacé de fermer complètement le détroit et cibler «toutes les infrastructures énergétiques, de technologie de l'information et de dessalement d'eau appartenant aux Etats-Unis», a prévenu l'armée iranienne, selon l'agence Fars. La crise de l'énergie inquiète le directeur de l'AIE, Fatih Birol, qui estime que la planète a «perdu 11 millions de barils par jour, soit plus que les deux crises pétrolières majeures réunies» des années 1970.
Dans les faits, le détroit d'Ormuz est quasiment fermé depuis le début de la guerre, le transit de marchandises s'y étant effondré de 95%, selon la société d'analyse Kpler. Seul un petit nombre de cargos et de pétroliers ont réussi à le franchir. Or, d'ordinaire, 20% de la production mondiale d'hydrocarbures y transite.
«Aucun pays ne sera immunisé contre les effets de cette crise si elle continue dans cette voie», a ajouté le chef de l'AIE. Comme en écho de ces propos, un important fournisseur d'énergie au Cambodge a annoncé suspendre la vente de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à partir d'avril. L'Indonésie envisage pour sa part de réaliser jusqu'à 80.000 milliards de roupies (4,7 milliards de dollars) d'économies pour se protéger des conséquences de la guerre.
La Chine a mis en garde lundi contre le risque que la situation ne devienne «incontrôlable» au Moyen-Orient si le président américain Donald Trump met à exécution la menace de détruire les centrales électriques iraniennes. «Si la guerre s'amplifie et que la situation se détériore encore, toute la région pourrait être plongée dans une situation incontrôlable», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.
Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis «anéantiront» les centrales iraniennes si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz d'ici à la nuit prochaine.
L'armée israélienne a annoncé lundi matin être en train d'intercepter des missiles tirés vers Israël depuis l'Iran, au 24e jour de guerre au Moyen-Orient. Les forces armées israéliennes "ont détecté des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël.
Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace", a écrit l'armée sur Telegram.
La région de Ryad en Arabie saoudite a été visée par deux missiles balistiques, a annoncé lundi le ministère de la Défense du royaume au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient, d'autres pays du Golfe faisant également état de tirs iraniens vers leurs territoires. Un des missiles a été intercepté et l'autre est tombé dans une zone inhabitée, a précisé le ministère saoudien.
Aux Emirats arabes unis, autre pays régulièrement visé par Téhéran depuis le début de la guerre, le ministère de la Défense a annoncé lundi qu'il "réagissait actuellement à des menaces de missiles et de drones en provenance d'Iran", expliquant que "les bruits entendus sont le résultat de l'interception de missiles et de drones par les systèmes de défense aérienne".
Une alerte a également été déclenchée à Bahreïn. "Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre à l'endroit sûr le plus proche", a indiqué le ministère de l'Intérieur du pays sur les réseaux sociaux.
Une personne a été tuée et une autre blessée dans l'attaque d'une antenne radio à Bandar Abbas, face au détroit d'Ormuz dans le sud de l'Iran, en pleine guerre contre Israël et les Etats-Unis, a annoncé la radio-télévision publique iranienne Irib.
"L'émetteur AM de 100 kilowatts du Centre de radio et de télévision du golfe Persique a été pris pour cible par l'armée terroriste américano-sioniste", a indiqué Irib sur Telegram. "Un des agents de sécurité du centre est tombé en martyr et une autre personne a été blessée", a-t-elle ajouté, précisant que les programmes de radio et de télévision avaient depuis repris normalement.
L'armée d'Israël a annoncé lundi mener "une large vague d'attaques" contre Téhéran, où des explosions ont été rapportées par les agences de presse iraniennes au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient.
L'armée israélienne "a lancé une large vague d'attaques contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran", a-t-elle écrit sur Telegram, les agences iraniennes Mehr et Fars rapportant pour leur part de puissantes explosions dans la ville.