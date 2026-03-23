Guerre en Iran : seule la «voie politique et diplomatique» peut aboutir à une désescalade au Moyen-Orient, répète le Kremlin

Alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit, la Russie a appelé ce lundi à privilégier la voie «politique et diplomatique» pour aboutir à une désescalade.

Le règlement «politique et diplomatique» est la seule issue au Moyen-Orient, selon le Kremlin. Ce lundi 23 mars, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a insisté sur ce point lors d'un appel téléphonique avec Abbas Araghchi, son homologue iranien.

Dans un communiqué publié à l'issue de cet entretien, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que les deux hommes avaient exprimé leur «inquiétude commune quant à la propagation dangereuse du conflit». «La partie russe a souligné la nécessité d'un arrêt immédiat des hostilités et d'un règlement politique», a ajouté le Kremlin.

Vendredi, Donald Trump avait menacé de détruire les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz dans les 48 heures. En réponse à cet ultimatum, l'Iran avait promis dimanche de fermer entièrement cette voie maritime cruciale, dans le cas où le président américain mettrait sa menace à exécution.

Des frappes «extrêmement dangereuses»

Ce lundi, toutefois, Donald Trump a assuré avoir eu avec l'Iran de «très bonnes et productives discussions pour une résolution totale» des hostilités, précisant qu'elles «continueraient cette semaine».

Avant cette dernière annonce, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait estimé que «la situation aurait dû passer il y a déjà longtemps à une voie de règlement politique et diplomatique». «C'est la seule chose qui puisse contribuer efficacement à désamorcer la situation dramatiquement tendue qui règne actuellement dans la région», avait-il déclaré lundi, plus tôt dans la journée.

Dans le même temps, il avait aussi mis en garde contre toute attaque contre la centrale nucléaire civile de Bouchehr en Iran, où travaillent des spécialistes russes. «Les frappes contre des installations nucléaires sont potentiellement extrêmement dangereuses et risquent d'avoir des conséquences, peut-être même irréparables».

L'approvisionnement mondial en carburant est d'ores et déjà fortement affecté par le blocage du détroit d'Ormuz. Lundi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a décrit une «menace majeure» pour l'économie mondiale. «Aucun pays ne sera immunisé» contre cette crise «si elle continue dans cette voie», a-t-il assuré.