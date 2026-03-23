Guerre en Ukraine : un port russe situé près de la frontière finlandaise en flammes après une attaque massive de drones

Un incendie s’est déclaré ce lundi dans le port russe de Primorsk, après une attaque de drones attribuée à l’Ukraine, qui affirme avoir visé un terminal pétrolier. Moscou et Kiev revendiquent des interceptions massives de drones, sur fond d’escalade visant les infrastructures énergétiques.

Les infrastructures énergétiques, principales cibles des conflits. Après une attaque de drones imputée à l’Ukraine, qui affirme avoir ciblé un terminal pétrolier, un incendie s'est déclaré ce lundi dans le port russe de Primorsk, près de la frontière avec la Finlande.

«Un réservoir de carburant a été endommagé dans le port de Primorsk, provoquant un incendie», a déclaré sur Telegram le gouverneur Alexandre Drozdenko. Il a également précisé que plus de 70 drones avaient été abattus dans la nuit au-dessus de la région de Leningrad, dans le nord-ouest du pays.

Une raffinerie également ciblée

Situé sur la mer Baltique, le port de Primorsk se trouve entre la frontière finlandaise et la ville de Saint-Pétersbourg. Des images satellites prises lundi montrent un incendie accompagné d’épaisses colonnes de fumée noire s’élevant depuis un terminal pétrolier.

De son côté, l’état-major ukrainien affirme avoir visé à Primorsk un site appartenant à la société russe Transneft, assurant que des réservoirs ainsi que des infrastructures de chargement ont été touchés. Les forces ukrainiennes disent également avoir ciblé une raffinerie à Oufa, dans l’Oural, où un incendie se serait déclaré.

Les infrastructures énergétiques : principal enjeu du conflit

Depuis le début du conflit en 2022, les infrastructures énergétiques constituent l’un des principaux enjeux entre la Russie et l’Ukraine. Moscou a notamment mené, l’hiver dernier, une campagne de frappes massives qui a gravement endommagé le réseau électrique ukrainien, tandis que Kiev multiplie les attaques contre des dépôts pétroliers et des raffineries en Russie.

Selon le ministère russe de la Défense, au moins 249 drones ukrainiens ont été interceptés lundi au-dessus du territoire russe. L’armée de l’air ukrainienne a pour sa part indiqué qu’une attaque de 251 drones russes avait visé l’Ukraine, affirmant en avoir abattu 234.