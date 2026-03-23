Mort de Leonid Radvinsky, propriétaire d'OnlyFans : à combien s'élève sa fortune ?

Décédé ce lundi 23 mars à seulement 43 ans, Leonid Radvinsky était le propriétaire d'Onlyfans, célèbre plate-forme en ligne de contenus pour adultes. L'homme d'affaires ukraino-américain était à la tête d'une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars.

Il avait bâti un véritable empire financier. Décédé ce lundi 23 mars à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer, Leonid Radvinsky était à la tête d'une fortune estimée à 4,7 milliards de dollars par Forbes, soit environ 4 milliards d'euros.

L'homme d'affaires ukraino-américain avait racheté Onlyfans, célèbre plate-forme de contenus pornographiques, en 2018, seulement deux ans après sa création par le britannique Tim Stokely.

Onlyfans a rapidement pris de l'ampleur grâce au système de rémunération instaurée par Leonid Radvinsky : 80% des revenus sur les contenus vont aux créateurs, et 20% à la plate-forme.

Très discret, il donnait peu d'interviews et a évité le plus possible l'exposition médiatique, en étant notamment quasiment totalement absent sur les réseaux sociaux. Il a cependant soutenu divers projets philanthropiques, et fait des dons aux services de secours en Ukraine, fortement sollicités depuis le début de la guerre contre la Russie en 2022.

Selon la BBC, Leonid Radvinsky avait expliqué consacrer «énormément de temps, d'efforts et d'argent à des causes à but non lucratif».