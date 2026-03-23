New York : un pilote et un copilote tués dans une collision à l'aéroport de LaGuardia, treize personnes hospitalisées

Un pilote et un copilote sont morts après la collision de leur avion avec un véhicule de lutte anti-incendie dimanche soir à l'aéroport de New York LaGuardia, ont annoncé plusieurs médias américains, dont CNN et ABC.

Un «incident» impliquant un avion et un véhicule de lutte anti-incendie s'est produit sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia à New York, ont annoncé lundi les pompiers. Le pilote et son copilote sont morts après la collision. Également, la chaîne ABC a indiqué que 13 personnes sont toujours hospitalisées, dont 11 passagers.

Les services d'incendie de New York «sont intervenus à la suite d'un incident signalé entre un avion et un véhicule sur une piste d'atterrissage» sur la piste numéro 4, a déclaré un porte-parole dans un e-mail, sans préciser s'il y avait des victimes.

New York’s La Guardia Airport (LGA) is currently closed after an arriving Air Canada Express CRJ-900 collided with a ground vehicle. https://t.co/vZLoZINRbE



A) KLGA

B) 2603230350

C) 2603231800

E) AP CLSD pic.twitter.com/t30pnmVzhK — Flightradar24 (@flightradar24) March 23, 2026

Le site internet de suivi des vols FlightRadar24 a indiqué qu'un avion d'Air Canada Express était «entré en collision avec un véhicule de secours et de lutte contre les incendies de l'aéroport» lors de son atterrissage.

Tous les vols RETARDÉS OU annulés

L'appareil, un CRJ-900 exploité par Jazz Aviation, le partenaire régional d'Air Canada, avait décollé de Montréal, précise encore la plate-forme. Il «roulait sur la piste lorsqu'il a percuté» le véhicule qui traversait sa trajectoire, selon FlightRadar24.

Les services des urgences de New York ont prévenu la population de «s'attendre à des annulations, des fermetures de routes, des ralentissements de circulation et la présence de personnel d'urgence» à proximité de ce grand hub de transport situé dans l'arrondissement du Queens, et qui dessert presque uniquement des destinations aux Etats-Unis et au Canada.

«Empruntez des itinéraires alternatifs», ont-ils recommandé sur X. Pour l'heure, tous les vols au départ de LaGuardia ont été retardés ou annulés lundi matin, selon le site web de l'aéroport.