Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

New York : les images effroyables de la collision entre un avion de ligne et un camion de pompiers (vidéo)

D’après Jazz Aviation, l’appareil avait décollé de Montréal avec 72 passagers et quatre membres d’équipage avant d’atterrir à New York. [TIMOTHY A. CLARY / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

La collision entre un avion d’Air Canada Express et un véhicule de pompiers, survenue dimanche sur une piste de l’aéroport LaGuardia à New York, a fait deux morts et plusieurs blessés. L’aéroport reste fermé, tandis qu’une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame.

Des images terrifiantes. L’aéroport de LaGuardia, à New York, restera fermé ce lundi jusqu’à au moins 18 h (GMT) à la suite d’une collision survenue dimanche soir entre un avion et un véhicule de pompiers sur une piste d’atterrissage. L’accident a coûté la vie aux deux pilotes et fait plusieurs blessés.

Dimanche, vers 23 h 40 heure locale (3 h 40 GMT, lundi), un CRJ-900 de la compagnie Jazz Aviation, opérant pour le compte d’Air Canada, a percuté un véhicule de secours et de lutte contre les incendies qui intervenait sur un autre incident.

Une collision «profondément attristante»

D’après un enregistrement des échanges des contrôleurs aériens diffusé sur le site LiveATC.com, le véhicule avait été autorisé à traverser la piste mais ne s’est pas arrêté à temps, malgré les injonctions répétées d’un contrôleur lui ordonnant «stop» à une dizaine de reprises.

Le pilote et le copilote de l'avion ont été tués dans la collision, a indiqué Kathryn Garcia, directrice générale de l’Autorité portuaire qui gère l’aéroport, lors d’une conférence de presse.

Dans un communiqué, Air Canada s’est dit «profondément attristé par la perte de deux employés». Le Premier ministre canadien Mark Carney a également évoqué sur X une collision «profondément attristante».

41 personnes transportées à l'hôpital

Au total, «41 personnes, dont des passagers, des membres d’équipage et des pompiers, ont été transportées à l’hôpital», a précisé Kathryn Garcia, ajoutant que «certains sont grièvement blessés».

Selon l’Autorité portuaire, neuf personnes restaient hospitalisées ce lundi matin, dont les deux occupants du véhicule de pompiers. Ces derniers sont dans «un état stable» et leur vie n’est pas en danger, a-t-elle indiqué.

Des images captées ce lundi matin montrent l’avion, aux couleurs d’Air Canada Express, toujours immobilisé sur la piste, avec le cockpit et la partie avant fortement endommagés. Le véhicule de secours, lui aussi abîmé, est renversé sur une pelouse à proximité. De nombreux secours et véhicules de police étaient présents sur les lieux.

 

Une enquête ouverte

D’après Jazz Aviation, l’appareil avait décollé de Montréal avec 72 passagers et quatre membres d’équipage avant d’atterrir à New York. 

L’agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a annoncé avoir dépêché une équipe sur place pour mener l’enquête, en coordination avec l’Autorité fédérale de l’aviation (FAA).

Sur le même sujet Colombie : le crash d'un avion militaire fait 8 morts et 83 blessés Lire

Air Canada, Jazz Aviation ainsi que le Bureau de la sécurité des transports du Canada participent également à l’enquête et se rendront sur les lieux.

Etats-UnisNew YorkAéroportAccident

À suivre aussi

Un octogénaire arrêté pour avoir atteint 177 km/h lors d'un rodéo urbain en Floride
«Avez-vous vu cet homme ?» : des supporters français profitent de la Coupe du monde pour rechercher Xavier Dupont de Ligonnès aux Etats-Unis
Corée du Nord : face au risque de «guerre nucléaire», Kim Jong-un veut développer plus rapidement ses capacités de défense nationale

Ailleurs sur le web

Dernières actualités