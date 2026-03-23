New York : les images effroyables de la collision entre un avion de ligne et un camion de pompiers (vidéo)

La collision entre un avion d’Air Canada Express et un véhicule de pompiers, survenue dimanche sur une piste de l’aéroport LaGuardia à New York, a fait deux morts et plusieurs blessés. L’aéroport reste fermé, tandis qu’une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame.

Des images terrifiantes. L’aéroport de LaGuardia, à New York, restera fermé ce lundi jusqu’à au moins 18 h (GMT) à la suite d’une collision survenue dimanche soir entre un avion et un véhicule de pompiers sur une piste d’atterrissage. L’accident a coûté la vie aux deux pilotes et fait plusieurs blessés.

Dimanche, vers 23 h 40 heure locale (3 h 40 GMT, lundi), un CRJ-900 de la compagnie Jazz Aviation, opérant pour le compte d’Air Canada, a percuté un véhicule de secours et de lutte contre les incendies qui intervenait sur un autre incident.

🚨 HORROR FOOTAGE: Video shows Air Canada Flight AC8646 colliding with a Port Authority fire truck at LaGuardia Airport.



Both pilots are dead. Dozens of passengers and two on the truck were injured.



LGA remains closed as NTSB investigates.

pic.twitter.com/QtV3CMs3Uz — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Une collision «profondément attristante»

D’après un enregistrement des échanges des contrôleurs aériens diffusé sur le site LiveATC.com, le véhicule avait été autorisé à traverser la piste mais ne s’est pas arrêté à temps, malgré les injonctions répétées d’un contrôleur lui ordonnant «stop» à une dizaine de reprises.

Le pilote et le copilote de l'avion ont été tués dans la collision, a indiqué Kathryn Garcia, directrice générale de l’Autorité portuaire qui gère l’aéroport, lors d’une conférence de presse.

Dans un communiqué, Air Canada s’est dit «profondément attristé par la perte de deux employés». Le Premier ministre canadien Mark Carney a également évoqué sur X une collision «profondément attristante».

The collision involving an Air Canada Express aircraft last night in New York that claimed the lives of the pilot and co-pilot, and injured dozens more, is deeply saddening.



Canadian officials are working closely with their U.S. counterparts on the ground as the investigation… — Mark Carney (@MarkJCarney) March 23, 2026

41 personnes transportées à l'hôpital

Au total, «41 personnes, dont des passagers, des membres d’équipage et des pompiers, ont été transportées à l’hôpital», a précisé Kathryn Garcia, ajoutant que «certains sont grièvement blessés».

Selon l’Autorité portuaire, neuf personnes restaient hospitalisées ce lundi matin, dont les deux occupants du véhicule de pompiers. Ces derniers sont dans «un état stable» et leur vie n’est pas en danger, a-t-elle indiqué.

Des images captées ce lundi matin montrent l’avion, aux couleurs d’Air Canada Express, toujours immobilisé sur la piste, avec le cockpit et la partie avant fortement endommagés. Le véhicule de secours, lui aussi abîmé, est renversé sur une pelouse à proximité. De nombreux secours et véhicules de police étaient présents sur les lieux.

A passenger recorded this video immediately following the deadly collision at LaGuardia Airport.https://t.co/voVpqzHyr0pic.twitter.com/YFq0Ne7NU7 — Eyewitness News (@ABC7NY) March 23, 2026

Une enquête ouverte

D’après Jazz Aviation, l’appareil avait décollé de Montréal avec 72 passagers et quatre membres d’équipage avant d’atterrir à New York.

L’agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a annoncé avoir dépêché une équipe sur place pour mener l’enquête, en coordination avec l’Autorité fédérale de l’aviation (FAA).

Air Canada, Jazz Aviation ainsi que le Bureau de la sécurité des transports du Canada participent également à l’enquête et se rendront sur les lieux.