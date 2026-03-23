Un accord «gagnant-gagnant» : TotalEnergies obtient près d'un milliard d'euros pour abandonner des projets éoliens aux Etats-Unis

TotalEnergies va récupérer près d’un milliard d'euros après l’abandon de deux projets éoliens en mer aux États-Unis, dans le cadre d’un accord avec l’administration Trump. Le groupe français prévoit de réinvestir ces fonds dans le gaz et le pétrole américains.

Un accord «gagnant-gagnant». L’administration de Donald Trump et TotalEnergies ont annoncé lundi un accord prévoyant que le groupe français récupère près d’un milliard de d'euros en compensation de l’abandon de deux projets d’éoliennes en mer aux États-Unis, des fonds qu’il réinvestira dans le gaz et le pétrole américains.

L’annonce a été faite à Houston (Texas), en ouverture de la conférence CERAWeek, par le ministre de l’Intérieur américain Doug Burgum et le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, qui ont signé l’accord lors d’une conférence de presse. Cet accord est «gagnant-gagnant», a affirmé le patron du groupe français.

«Pas la méthode la moins chère pour produire de l’électricité»

TotalEnergies avait acquis, avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, deux concessions pour des projets éoliens offshore au large de New York et de la Caroline du Nord, pour un montant de 928 millions de dollars (environ 800 millions d'euros). Le groupe les avait toutefois mises en pause fin 2024 face à l’hostilité du nouveau pouvoir à Washington envers l’éolien.

Patrick Pouyanné a expliqué avoir fait le choix d’innover et d’être «pragmatique» en négociant avec l’administration Trump, plutôt que d’engager une action en justice comme d’autres entreprises impliquées dans des projets plus avancés.

Selon lui, TotalEnergies a conclu que «l’éolien en mer n’est pas la méthode la moins chère pour produire de l’électricité» aux États-Unis.

«Une production fiable, sécurisée et à bon prix»

Le groupe récupérera l’intégralité des sommes engagées et prévoit de les réinvestir notamment dans des projets de gaz naturel liquéfié (GNL), en particulier le projet Rio Grande.

«Avec cet accord, nous permettons à cette grande entreprise de rediriger ces dollars payés au Trésor vers une production fiable, sécurisée et à bon prix de gaz naturel et de pétrole», s’est félicité Doug Burgum.

«Cette administration croit aux réalités énergétiques, pas aux fantasmes climatiques», a-t-il ajouté.