«Un crime de haine antisémite» : des ambulances d'une communauté juive incendiées devant une synagogue à Londres

Quatre ambulances appartenant à une association caritative juive ont été incendiées ce lundi matin à Londres. Aucune victime n’est à déplorer, néanmoins la police prend la situation très au sérieux, estimant qu’il s’agit d’un «crime de haine antisémite».

Ce lundi 23 mars, le quartier de Golders Green à Londres a été le théâtre d’une attaque antisémite. Plusieurs ambulances appartenant au service Hatzola Northwest, une association caritative juive, ont été incendiées devant une synagogue.

«Cet incendie criminel est considéré comme un crime de haine antisémite», a déclaré dans la matinée la police métropolitaine de Londres dans un communiqué, ajoutant que certains habitants avaient été évacués par mesure de précaution.

Trois suspects recherchés

De son côté, le président de Hatzola Northwest, Shloimie Richman, a confirmé à nos confrères de CNN que quatre des six ambulances de l'organisation avaient été détruites. Selon lui, elles auraient été «délibérément prises pour cible».

Des images de vidéosurveillance transmises à CNN montrent trois personnes masquées s'approchant d'une ambulance appartenant à l'organisation et y mettre le feu. L'horodatage de la vidéo indique 1h36 du matin ce lundi, à proximité de la synagogue Machzikei Hadath.

Après la publication de ces vidéos, la police a confirmé être à la recherche de trois suspects, tout en précisant qu'«aucune arrestation n'avait encore été effectuée».

Par ailleurs, quelques heures après l'attaque, l'AFP rapporte que la police de Londres serait actuellement en train d'examiner une revendication en ligne, pour le moment aucune autre information n'a été dévoilée.

Des explosions causées par des bonbonnes de gaz

Golders Green est le quartier londonien abritant la plus grande communauté juive et juive orthodoxe. Ce lundi matin, les habitants ont été largement choqués par les incendies, beaucoup d’entre eux ayant été réveillés par de fortes explosions, tandis que des dizaines de pompiers de Londres (LFB) se précipitaient sur les lieux. Le LFB a indiqué avoir dépêché six camions de pompiers et une quarantaine de pompiers sur les lieux de l'incendie.

Charlie Richards, une résidente du quartier, a confié à CNN avoir entendu «plusieurs explosions» et s’être emparée de son téléphone pour filmer la scène. Sur la vidéo, on aperçoit une importante boule de feu orange et une fumée dense s’élevant dans le ciel.

Selon la police et les pompiers, les explosions seraient liées à des bonbonnes de gaz présentes à bord des ambulances et qui auraient provoqué le bris des vitres d'un immeuble d'habitation voisin. Aucun blessé n'a pour le moment été signalé.

Interrogée par CNN, la commissaire, Sarah Jackson, a reconnu que cette affaire suscitait une vive inquiétude au sein de la communauté. «Nous allons dialoguer avec les responsables religieux et mettre en place des patrouilles supplémentaires dans le quartier, tout en poursuivant notre enquête», a-t-elle indiqué.

Amsterdam, Liège, Paris... Les actes antisémites se multiplient à travers l'Europe. En France, Emmanuel Macron a affirmé lors d'un discours rendant hommage à Ilan Halimi vouloir faire preuve de fermeté à l'encontre des protagonistes de ces crimes.

La police londonienne a par ailleurs indiqué examiner l'authenticité d'une revendication publiée en ligne de l'incendie qui a détruit quatre ambulances de la communauté juive à côté d'une synagogue à Londres dans la nuit de dimanche à lundi.