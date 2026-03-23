Ursula von der Leyen : que va faire la présidente de la Commission européenne en Australie jusqu'à mercredi ? 

Ursula von der Leyen est actuellement en Australie dans l’espoir de signer un accord de libre-échange, quelques mois à peine après les levées de boucliers qu’avait provoquées l’accord avec le Mercosur. Pour ne rien arranger, les produits agricoles sont de nouveau au cœur du bras de fer entre les deux pays.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée ce lundi 23 mars en Australie pour trois jours de visite. L’objectif : conclure un accord de libre-échange.

«Cet accord mettra fin aux droits de douane sur la plupart des échanges entre l'UE et l'Australie et pourrait faire augmenter le PIB européen de 4 milliards d'euros d'ici à 2030», a affirmé la cheffe de l'exécutif européen, dans une tribune publiée dans plusieurs journaux européens, dont Ouest-France.

Un objectif ambitieux, notamment après les vastes protestations qui ont eu lieu partout en Europe suite à la signature de l’accord avec le Mercosur. Néanmoins, Ursula von der Leyen assure qu’un accord avec l’Australie est essentiel, notamment car le pays est l’un des premiers exportateurs de lithium, une matière première essentielle pour fabriquer les batteries électriques des voitures.

Toutefois, il va falloir être convaincante car en échange, l’Australie entend obtenir un meilleur accès au marché agricole européen, au cœur des protestations de l'accord avec le Mercosur.

Un bras de fer se prépare ainsi entre l’UE et les Australiens. La dirigeante de l'UE ne s’est pour le moment pas étendue sur ce qu’elle allait proposer concernant les produits agricoles, comme la viande de bœuf, l'agneau et le sucre. Un silence qui inquiète les agriculteurs européens qui ont perdu confiance en la dirigeante.

«L’agriculture ne peut pas être traitée comme une monnaie d'échange»

Alors que les négociations sont en cours depuis déjà plusieurs semaines, le point de friction se trouve au niveau des quotas détaxés de bœuf australien importé. L’Union européenne refusait d’aller au-delà de 30 000 tonnes, tandis que l’Australie réclamait un plafond de 40 000 tonnes par an.

Sans surprise, Ursula von der Leyen aimerait éviter une nouvelle crise agricole à travers l’Europe. Mais rien n’est moins sûr : le Copa-Cogeca, qui rassemble les principaux syndicats agricoles européens, a d’ores et déjà haussé le ton à propos des négociations.

Le lobby agricole estime qu’«accorder des concessions disproportionnées risque de nuire aux agriculteurs européens, de fausser les marchés et d'affaiblir l'engagement de longue date de l'UE en faveur de normes de production élevées».

Quant au président de l’organisation, Massimiliano Giansanti, il estime que l’«agriculture ne peut pas, une fois de plus, être traitée comme une monnaie d'échange pour avantager d'autres secteurs».

À ce jour, l’UE est le troisième partenaire commercial bilatéral de l'Australie, après la Chine et les États-Unis, ainsi que sa deuxième source d'investissements étrangers.

Un accord avec l’Union européenne constituerait donc un véritable tournant pour l’Australie. Son ministre du Commerce, Don Farrell, a affirmé à Sky News Australia qu’il permettrait au pays de générer jusqu’à 10 milliards de dollars australiens (soit environ 6,1 milliards d’euros) d’échanges commerciaux supplémentaires.