Attaque antisémite à Londres : plus de 260 policiers supplémentaires déployés pour protéger la communauté juive

Vingt quatre heures après l'incendie criminel de quatre ambulances d'une association juive, Londres a déployé des moyens supplémentaires. Plus de 250 policiers, en soutien avec la police locale, arpenteront les rues londoniennes pour empêcher de nouvelles attaques.

Un dispositif renforcé. L'émoi national suscité par l'incendie criminel de quatre ambulance d'une association juive non loin d'une synagogue à Londres lundi, a poussé le chef de la police de la capitale britannique a prendre de nouvelle mesures. Ainsi, plus de 250 policiers supplémentaires vont être déployés pour protéger la communauté juive.

Ces 264 agents seront déployés immédiatement aux côtés des forces de police locales déjà présentes et de «patrouilles supplémentaires armées hautement visibles», a indiqué Mark Rowley, le chef de la Metropolitan Police, lors du dîner annuel du Community Security Trust, une association caritative qui recense les actes antisémites au Royaume-Uni.

«Notre objectif est de réduire la menace, de cibler les auteurs et d'empêcher d'autres attaques», a-t-il déclaré en présentant une série de mesures de sécurité.

Une enquête confiée à la police antiterroriste

Dans la nuit de dimanche à lundi, quatre ambulances de la Jewish Community Ambulance, une association juive gérant un service d’urgence bénévole, ont été incendiées dans le quartier de Golders Green dans le nord-ouest de Londres, où vit une importante communauté juive. L’attaque n’a pas fait de blessé.

Une enquête a été confiée lundi à la police antiterroriste, «même si l’incident n’a pas été qualifié de terroriste à ce stade», a précisé en fin de matinée le commissaire principal Luke Williams. Les enquêteurs traitent cette attaque comme «un crime de haine antisémite» et sont à la recherche de «trois suspects», a-t-il confirmé.