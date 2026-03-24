Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Crash d'un avion militaire en Colombie : ce que l'on sait du drame qui a fait au moins 66 morts

Il s'agit du deuxième crash en moins d'un mois en Amérique du Sud impliquant un C-130 Hercules. [Daniel Ortiz / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Un avion militaire, qui transportait 125 personnes, s’est écrasé lundi 23 mars, dans le sud de la Colombie. Au moins 66 personnes ont perdu la vie alors que le bilan ne cesse de s'alourdir. 

Un terrible drame en Colombie. Un avion militaire s'est écrasé non loin de la base de Puerto Leguízamo, près de la frontière avec l'Équateur. 

Les faits sont survenus lundi 23 mars, lorsqu'un Hercules C-130 a percuté le sol, avant de prendre feu peu avant le décollage, dans cette zone théâtre d'une intense activité militaire depuis plusieurs semaines. 

Au moins 66 personnes décédées 

Le crash a causé la mort de 58 soldats, six membres de l'armée de l'air et deux policiers, selon un nouveau bilan communiqué par une source militaire. 

«Nous faisons tout notre possible pour évacuer les soldats blessés. Nous avons pris en charge 81 blessés», avait déclaré plus tôt à la chaîne RCN le secrétaire au gouvernement de Puerto Leguizamo, Carlos Claros.

Aucun indice d'une attaque

La cause de l'accident n'est pour l'heure pas connue. La chaîne publique RCN a diffusé des images d'un fuselage d'avion en flammes dans une clairière. «C'est un événement profondément douloureux pour le pays», a réagi sur X le ministre colombien de la Défense, Pedro Sanchez. 

Selon lui, l'appareil a «subi un tragique accident lors de son décollage (...) alors qu'il transportait des troupes». «Tous les protocoles d'assistance aux victimes et à leurs familles ont été activés», a-t-il poursuivi, précisant que «des unités militaires se trouvent déjà sur les lieux».

Une enquête ouverte

Une enquête a d'ores et déjà été ouverte «pour établir les causes» de ce drame. «Par respect pour la douleur (des victimes), je lance un appel à éviter les spéculations jusqu'à ce que des informations officielles soient disponibles», a demandé le ministre colombien de la Défense. 

Sur le même sujet New York : les images effroyables de la collision entre un avion de ligne et un camion de pompiers (vidéo) Lire

Il s'agit du deuxième crash en moins d'un mois en Amérique du Sud impliquant un Hercules C-130, largement utilisé par les armées du monde entier et qui sert à transporter aussi bien des troupes que des véhicules. Le 27 février dernier, un avion cargo militaire bolivien transportant des billets de banque s'était écrasé lors de son atterrissage près de La Paz faisant 24 morts.

ColombieAvion

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : un caméraman violemment taclé par un joueur lors d'Ouzbékistan-Colombie
Colombie : 160 proches du guérillero le plus recherché du pays abattus par l’armée
Colombie : le premier tour de la présidentielle a lieu ce dimanche sur fond d’insécurité grandissante

Ailleurs sur le web

Dernières actualités