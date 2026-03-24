Crash d'un avion militaire en Colombie : ce que l'on sait du drame qui a fait au moins 66 morts

Un avion militaire, qui transportait 125 personnes, s’est écrasé lundi 23 mars, dans le sud de la Colombie. Au moins 66 personnes ont perdu la vie alors que le bilan ne cesse de s'alourdir.

Un terrible drame en Colombie. Un avion militaire s'est écrasé non loin de la base de Puerto Leguízamo, près de la frontière avec l'Équateur.

Les faits sont survenus lundi 23 mars, lorsqu'un Hercules C-130 a percuté le sol, avant de prendre feu peu avant le décollage, dans cette zone théâtre d'une intense activité militaire depuis plusieurs semaines.

🔴Reportan accidente de avión de la Fuerza Aérea en Putumayo



Al menos 90 uniformados se movilizaban en el avión Hércules, de la Fuerza Aérea, que se accidentó, en la mañana de este lunes 23 de marzo.



Amplíe los detalles aquí⬇️https://t.co/M3njoa0B2Zpic.twitter.com/2tEzq919AF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 23, 2026

Au moins 66 personnes décédées

Le crash a causé la mort de 58 soldats, six membres de l'armée de l'air et deux policiers, selon un nouveau bilan communiqué par une source militaire.

«Nous faisons tout notre possible pour évacuer les soldats blessés. Nous avons pris en charge 81 blessés», avait déclaré plus tôt à la chaîne RCN le secrétaire au gouvernement de Puerto Leguizamo, Carlos Claros.

Aucun indice d'une attaque

La cause de l'accident n'est pour l'heure pas connue. La chaîne publique RCN a diffusé des images d'un fuselage d'avion en flammes dans une clairière. «C'est un événement profondément douloureux pour le pays», a réagi sur X le ministre colombien de la Défense, Pedro Sanchez.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

Selon lui, l'appareil a «subi un tragique accident lors de son décollage (...) alors qu'il transportait des troupes». «Tous les protocoles d'assistance aux victimes et à leurs familles ont été activés», a-t-il poursuivi, précisant que «des unités militaires se trouvent déjà sur les lieux».

Une enquête ouverte

Une enquête a d'ores et déjà été ouverte «pour établir les causes» de ce drame. «Par respect pour la douleur (des victimes), je lance un appel à éviter les spéculations jusqu'à ce que des informations officielles soient disponibles», a demandé le ministre colombien de la Défense.

Il s'agit du deuxième crash en moins d'un mois en Amérique du Sud impliquant un Hercules C-130, largement utilisé par les armées du monde entier et qui sert à transporter aussi bien des troupes que des véhicules. Le 27 février dernier, un avion cargo militaire bolivien transportant des billets de banque s'était écrasé lors de son atterrissage près de La Paz faisant 24 morts.