Danemark : pourquoi les élections législatives sont-elles plus intéressantes à suivre qu'il n'y paraît ?

Au Danemark, les législatives organisées ce mardi s’annoncent incertaines. La Première ministre Mette Frederiksen vise un troisième mandat malgré un recul dans les sondages, dans une campagne dominée par l’immigration et les tensions avec les États-Unis sur le Groenland.

Un scrutin incertain. Les électeurs danois sont appelés aux urnes ce mardi pour des élections législatives particulièrement ouvertes, dans un contexte politique fragmenté et sur fond de tensions avec les États-Unis autour du Groenland.

À 48 ans, la Première ministre sociale-démocrate Mette Frederiksen brigue un troisième mandat. Forte de son image de dirigeante expérimentée, elle aborde toutefois ce scrutin avec une cote popularité en recul. Selon les sondages, son parti resterait en tête mais pourrait perdre environ six points par rapport aux élections de 2022.

Au total, onze autres formations politiques se disputent les 179 sièges du Folketing, le Parlement danois, dans une campagne marquée par une forte dispersion des forces en présence.

«Zéro réfugié»

Le débat politique a largement été dominé par les enjeux nationaux, en particulier la question migratoire. Dans ce pays où l’extrême droite exerce une influence notable depuis la fin des années 1990, la quasi-totalité des partis a durci sa position sur l’immigration.

Paradoxalement, malgré son ancrage social-démocrate, Mette Frederiksen défend depuis son arrivée au pouvoir en 2019 un objectif de «zéro réfugié». Le Danemark a multiplié les mesures pour limiter les arrivées, restreindre l’accès à la nationalité et favoriser les départs, en délivrant notamment des permis de séjour temporaires.

De leur côté, les partis d’extrême droite souhaitent aller plus loin en supprimant définitivement les permis de séjour permanents. Dans ce paysage politique éclaté, l’issue du scrutin reste incertaine et pourrait déboucher sur des négociations complexes pour former un gouvernement.