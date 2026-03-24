«Des concessions inacceptables» : que contient l'accord de libre-échange conclu par l'UE avec l'Australie et dénoncé par les agriculteurs ?

Les principaux syndicats agricoles d'Europe ont dénoncé les «concessions inacceptables» faites par l'Union européenne à l'Australie dans l’accord de libre-échange signé ce mardi, pour des filières sensibles comme le boeuf, la viande ovine, le sucre et le riz. Voici ce qu'il contient.

Un nouvel accord bouclé. L'Australie et l'Union européenne ont signé ce mardi à Canberra un vaste accord de libre-échange, conclu au terme de huit années de négociations pour stimuler le commerce bilatéral, malgré les protestations d'agriculteurs européens. Les deux partenaires sont également convenus de renforcer leur coopération en matière de défense et d'améliorer l'accès européen aux minéraux critiques australiens.

Bruxelles comme Canberra cherchent à diversifier leurs exportations, pour faire face aux pressions des Etats-Unis et de la Chine. L'UE est aujourd'hui le troisième partenaire commercial de l'Australie et sa deuxième source d'investissements étrangers. Les entreprises européennes y ont exporté 37 milliards d'euros de marchandises l'année dernière, et 31 milliards d'euros de services en 2024.

«L’UE et l'Australie sont peut-être géographiquement très éloignées, mais nous ne pourrions être plus proches dans notre vision du monde», a déclaré Ursula von der Leyen. «C’est un moment important pour notre nation, nous sécurisons un accord avec la deuxième économie du monde», a souligné le Premier ministre australien Anthony Albanese.

automobile, produits alimentaires et minéraux critiques

Concrètement, cet accord prévoit de supprimer les droits de douane sur la plupart des échanges entre l’Union européenne et l’Australie, tandis que les principaux points de discorde, à savoir l'utilisation par l'Australie d'appellations géographiques européennes et l'accès du bœuf australien au marché européen ont été surmontés, permettant un accord après huit ans de négociations.

Pour l’Europe, il devrait entre autres faciliter l’accès aux matières premières critiques et à l’hydrogène australiens. Canberra possède en effet d’immenses réserves de minéraux critiques, et figure parmi les plus grands producteurs mondiaux de lithium, de cobalt ou encore de terres rares. Des éléments indispensables à la transition énergétique en Europe, notamment à la fabrication de batteries pour les voitures électriques.

En échange, l’Australie devrait bénéficier d’un accès facilité au marché agricole européen, notamment pour le bœuf et l’agneau australiens. Le nouveau quota de bœuf australien autorisé à entrer dans l'UE sera multiplié par dix, fixé à 30.600 tonnes, et comprendra 55% de viande d'animaux nourris à l'herbe exemptée de droits de douane, et 45% bénéficiant de droits de douane réduits à 7,5%.

Autre point d'accord : le relèvement du seuil de la taxe australienne sur les voitures de luxe pour les véhicules électriques européennes, qui permettra aux trois quarts des véhicules électriques d'en être exonérés. L'UE s'attend ainsi à augmenter ses exportations vers l'Australie d'un tiers au cours de la prochaine décennie, avec une hausse de 50% dans les secteurs des produits laitiers et de l'automobile.

En échange, les producteurs australiens continueront de pouvoir utiliser certaines indications géographiques européennes, telles que la feta, le gruyère, le prosecco ou le parmesan. L'accord entrera en vigueur après l'approbation du Conseil européen. Bruxelles espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial signé mi-janvier avec les pays latino-américains du Mercosur.

Les agriculteurs européens en colère

Les principaux syndicats agricoles d'Europe ont dénoncé ce mardi les «concessions inacceptables» faites par l'Union européenne à l'Australie dans leur accord de libre-échange, pour des filières sensibles comme le boeuf, la viande ovine, le sucre et le riz.

«Accorder des concessions disproportionnées risque de nuire aux agriculteurs européens, de fausser les marchés et d'affaiblir l'engagement de longue date de l'UE en faveur de normes de production élevées», a mis en garde le Copa-Cogeca, qui rassemble les principaux syndicats agricoles européens, avant la signature de l'accord.

«La série noire se poursuit pour l'agriculture européenne», a déploré le Copa-Cogeca. «Dans le contexte post-Mercosur, l'impact cumulé des accords commerciaux successifs» rend les «concessions» faites à l'Australie «inacceptables», ont estimé les syndicats agricoles.

Les responsables européens et australiens doivent également aborder la guerre au Moyen-Orient, qui pourrait provoquer la pire crise énergétique depuis des décennies, a averti lundi le chef de l'Agence internationale de l'énergie Fatih Birol. Ursula von der Leyen a appelé mardi à cesser immédiatement les hostilités dans la région, décrivant une situation «critique» pour l'approvisionnement énergétique dans le monde.