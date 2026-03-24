Guerre en Iran : après l'Espagne, l'Italie ou encore la Suède, l'Irlande annonce une baisse de la fiscalité sur les carburants

L'Irlande a annoncé ce mardi une réduction temporaire de «deux mois» des taxes sur l'essence et le diesel afin de contenir la flambée des prix à la pompe provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Une nouvelle politique tarifaire. Contrairement à la France, mais comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal ou encore la Suède, le gouvernement irlandais a annoncé ce mardi la mise en place d’une réduction temporaire des taxes sur les carburants afin de contenir la hausse des prix qui résulte de la fermeture du détroit d’Ormuz, au Moyen-Orient, alors que le dénouement de la guerre en Iran demeure pour le moins incertain.

Concrètement, la taxe sur le diesel sera abaissée de 20 centimes d'euro le litre et celle sur l'essence de 15 centimes jusqu'à la fin mai, a déclaré le Premier ministre Micheál Martin ce mardi. Cette mesure s'inscrit dans un plan de 250 millions d'euros destiné à «amortir» pour les ménages et les entreprises «les pires effets du choc des prix» lié au conflit, a précisé le chef du gouvernement. La mesure devrait durer deux mois.

Pas de «rationnement»

Depuis le début du mois de mars, les prix à la pompe ont grimpé de plus de 25 centimes pour l'essence et de 55 centimes pour le diesel. Le plan comprend également un mécanisme de remboursement fiscal pour les transporteurs routiers et une prolongation de la période d'allocation carburant pour un demi‑million de foyers. Micheál Martin a aussi souligné que le gouvernement «n’envisage pas» de rationner le carburant.

La durée de deux mois retenue pour ces réductions fiscales repose sur les recommandations formulées lors d'un sommet européen la semaine dernière, appelant à des mesures «ciblées et temporaires» pour «réduire la pression sur les ménages», a-t-il rappelé.

La France refuse de s'aligner

Alors que plusieurs partis, dont le Rassemblement national, en France, ont évoqué une proposition similaire, éconduite par le gouvernement, l’Espagne a présenté de son côté un plan de 5 milliards d'euros incluant une baisse de la TVA et une remise allant jusqu'à 30 centimes par litre de carburant à la pompe.

En Italie, un décret-loi a réduit le prix des carburants de 25 centimes par litre. Des mesures similaires ont été prises au Portugal et en Suède.