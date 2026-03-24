Guerre en Iran : pourquoi le scénario d'une offensive américaine au sol est-il en train de se préciser ?

Alors que les tensions ne sont pas prêtes de s’arrêter entre Téhéran, Washington et Tel-Aviv, l’hypothèse d’une intervention terrestre américaine en Iran refait surface. Si la Maison-Blanche garde une ambiguïté sur le sujet, les préparatifs militaires en coulisses laissent entrevoir une potentielle opération.

Le spectre d’une guerre au sol en Iran est-il envisageable ? Alors que le conflit entre la République islamique, les États-Unis et Israël se poursuit, le Pentagone aurait élaboré des plans détaillés en vue d’un éventuel déploiement de troupes terrestres américaines en Iran.

Selon les informations de CBS News, des commandants militaires de haut rang auraient soumis des demandes spécifiques afin d’assurer la disponibilité opérationnelle des forces, indiquant un scénario qui pourrait aller au-delà des opérations aériennes ou navales actuelles.

Pourtant sur le plan politique, le discours reste plus mesuré. Interrogé jeudi dernier dans le Bureau ovale, Donald Trump a assuré qu'il ne comptait pas déployer de «troupes nulle part». Toutefois le président américain a entretenu une certaine ambiguïté sur la question. «Si je le faisais, je ne vous le dirais certainement pas», a-t-il ajouté.

Des préparatifs militaires qui s’intensifient

Affirmant que le rôle du Pentagone était de garantir au président une «option maximale» en cas de crise, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait également laissé entendre vendredi qu’une invasion était possible, avant d’ajouter : «Cela ne signifie pas que le président a pris une décision et, comme il l’a dit hier, il ne prévoit pas d’envoyer des troupes au sol pour le moment».

Malgré ces déclarations, l’armée américaine a tenu des réunions pour préparer la gestion d’une éventuelle détention de soldats iraniens et de membres de groupes paramilitaires si le président décidait d’envoyer des troupes américaines au sol. Des sites susceptibles d'accueillir ces détenues auraient été définis.

Parallèlement, plusieurs unités d’élite, dont la 82e division aéroportée de l’US Army, seraient en cours de mobilisation. L'ordre de déployer la principale force de réaction rapide de l'Armée de terre américaine devrait tomber dans les prochaines heures, a écrit à la mi-journée le Wall Street Journal.

Des médias américains ont évoqué la possibilité pour les Etats-Unis de tenter de s'emparer de l'île iranienne stratégique de Kharg, d'où partent environ 90% des exportations de brut de l'Iran, afin de forcer Téhéran à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Selon le New York Times, un assaut de l'île pourrait se faire avec des soldats des Marines, qui sont aussi en route pour la région.

Selon deux responsables américains, trois navires de guerre transportant environ 2.200 marines ont quitté la Californie plus tôt cette semaine. Il s’agit de la deuxième unité de ce type envoyée depuis le début de la guerre.