L'Iran a déclaré que les "navires non hostiles" pouvaient emprunter le détroit d'Ormuz à condition de respecter les règles de sûreté et de sécurité, selon un communiqué transmis à l'Organisation maritime internationale (OMI).

"Les navires non hostiles (...) peuvent — à condition qu'ils ne participent pas à des actes d'agression contre l'Iran ni ne les soutiennent et qu'ils se conforment pleinement aux règles de sûreté et de sécurité en vigueur — bénéficier d'un passage sûr par le détroit d'Ormuz en coordination avec les autorités compétentes", est-il écrit dans le communiqué.

L'OMI a précisé que ce document, daté de dimanche, avait été émis par le ministère iranien des Affaires étrangères, avec la demande qu'il soit diffusé par l'OMI. L'organisation l'a communiqué à ses Etats membres et aux ONG, a-t-elle ajouté.