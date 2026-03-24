Guerre en Iran : qui est Mohammad Ghalibaf, présenté comme le nouvel homme fort du régime ?

Après l'assassinat de plusieurs leaders iraniens comme le guide suprême du pays, Ali Khamenei, ou son ancien président, Mahmoud Ahmadinejad, Mohammad Ghalibaf semble désormais être le nouvel homme fort du pays. Voici ce que l'on sait sur le président du parlement iranien, en poste depuis 2020.

Il est présenté comme l'interlocuteur secret des Etats-Unis. En guerre contre l'Iran depuis près d'un mois, Washington a révélé, par l'intermédiaire de Donald Trump, être en négociation avec Téhéran. Au bout du fil, un haut responsable iranien dont l'identité n'a pas été révélée par le président américain.

«Nous avons affaire à un homme qui, je crois, est le plus respecté. Je pense qu'il est leur dirigeant», a simplement commenté le 45e et 47e pensionnaire de la Maison Blanche, depuis la Base Andrews.

D'après le média américain Axios, ce négociateur de l'ombre serait Mohammad Ghalibaf, président du parlement iranien. Une chose semble certaine : il ne s'agit pas du nouveau guide suprême du pays, Mojtaba Khamenei.

«en charge de superviser l’effort de guerre»

Selon plusieurs sources, Mohammad Ghalibaf se serait déjà entretenu avec plusieurs émissaires américains dont Steve Witkoff et Jared Kushner. Une rencontre serait même envisagée en cette dernière semaine de mars, au Pakistan, même si l'information a immédiatement été démentie par le principal intéressé.

Depuis l'assassinat de nombreux hauts responsables du pays, Mohammad Bagher Ghalibaf semble jouer un rôle clé dans la conduite de cette guerre et s'est imposé comme le dirigeant le plus en vue de la République islamique.

Le pouvoir de ce pilier de l’establishment depuis près de trois décennies s'est encore renforcé après la mort du guide suprême Ali Khamenei et du chef de la sécurité Ali Larijani, selon les experts.

«C'est la personnalité qui est vraisemblablement en charge de superviser l’effort de guerre et la stratégie», indique à l'AFP Farzan Sabet, chercheur à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève.

le plus en vue médiatiquement

Il dispose, selon lui, «de solides liens trans-factions et institutionnels», établis lors de ses passages chez les Gardiens de la révolution, à la tête de la police de Téhéran, à la mairie de la capitale et à la présidence du Parlement.

Alors que le fils et successeur d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, probablement blessé, n’est pas apparu en public et n’a publié que trois déclarations écrites, Mohammad Bagher Ghalibaf multiplie les messages sur X et a accordé plusieurs interviews.

«Nous sommes dans une guerre inégale, avec une configuration asymétrique ; nous devons agir et utiliser des équipements propres à notre culture, nos moyens et notre créativité», a-t-il par exemple déclaré à la télévision iranienne ce mercredi.

Plusieurs fois candidat à la présidentielle

Cependant, sans doute conscient de la menace qui pèse sur sa propre sécurité, il ne s’est pas, contrairement au défunt Ali Larijani, montré publiquement lors du rassemblement en soutien à la cause palestinienne vendredi dernier. «L’homme le plus puissant d’Iran est probablement aujourd’hui Ghalibaf», a également estimé Arash Azizi, enseignant à l’université de Yale, car c'est «une figure rare dont le portefeuille chevauche les fonctions militaires, sécuritaires et politiques du régime».

A 64 ans, Mohammad Bagher Ghalibaf a accumulé une vaste expérience à la fois militaire et civile. Connu pour son ambition farouche, il s’est présenté à plusieurs reprises à l’élection présidentielle sans jamais réussir, notamment lors du scrutin de 2005 où il a été évincé au profit de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad.

Pilote qualifié, Mohammad Bagher Ghalibaf a combattu pendant la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, gravissant les échelons pour atteindre le sommet de la hiérarchie militaire à la fin des années 1990, lorsqu’il est devenu commandant des forces aérospatiales naissantes des Gardiens. Il a ensuite été nommé commandant de la police nationale en 1999.

ancien Maire de Téhéran

Après sa défaite à la présidentielle de 2005, il est élu maire de Téhéran, poste qu'il occupe durant douze ans. Ses partisans ont salué son approche pragmatique de la gestion municipale tandis que ses détracteurs mettaient en avant les accusations de corruption ayant entaché son mandat.

Les organisations de défense des droits humains l'ont en outre accusé d'avoir joué un rôle clé dans la répression des mobilisations contre le pouvoir, des protestations étudiantes de 1999 aux manifestations de janvier.

Mohammad Bagher Ghalibaf a été élu président du parlement en 2020, plaidant pour des réformes économiques et un renforcement du contrôle parlementaire tout en restant aligné sur les principes centraux de la République islamique.

Il a prédit que la guerre allait remodeler le Moyen-Orient, mais pas aux conditions de Washington. «L’ordre qui va s’installer ici sera différent, mais ce ne sera pas un ordre dans lequel la volonté des États-Unis prévaudra», a-t-il déclaré dans une interview vidéo enregistrée, diffusée par l’agence de presse Tasnim et d’autres médias.