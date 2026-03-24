Guerre en Iran : Téhéran a offert «un très gros cadeau» aux Etats-Unis, affirme Donald Trump

Interrogé sur l'évolution de la guerre au Moyen-Orient, Donald Trump a réaffirmé ce mardi que des négociations avec l'Iran était en cours. Selon lui, Téhéran aurait même fait un «cadeau» à Washington.

Une déclaration énigmatique. L'Iran a offert «un très gros cadeau» aux Etats-Unis, selon Donald Trump. Sans dire exactement de quoi il s'agit, le président américain a précisé ce mardi 24 mars, que le présent en question était lié aux hydrocarbures, mais aussi à la navigation dans le détroit d'Ormuz.

«Ils (les dirigeants iraniens, ndlr) ont fait quelque chose hier qui était génial en fait. Ils nous ont fait un cadeau et le cadeau est arrivé aujourd'hui. Et c'était un très gros cadeau, l'équivalent de beaucoup d'argent», a-t-il déclaré à la presse, devant la Maison Blanche.

Donald Trump a affirmé que ce présent n'est «pas lié au nucléaire» mais «au pétrole et au gaz». C'est «lié à la circulation et au détroit» a-t-il indiqué, avant d'ajouter : «C'est une chose très sympa qu'ils ont faite, ça m'a montré que nous avons affaire aux bonnes personnes».

«Je pense que nous allons y mettre fin»

Le chef d'Etat a par ailleurs réaffirmé que Washington et Téhéran sont «en négociations en ce moment». Son émissaire Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner, le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio participent selon lui à ces discussions.

Interrogé par la presse sur la possibilité d'un accord pour mettre fin à la guerre, Donald Trump a répondu : «Je pense que nous allons y mettre fin. Je ne peux pas vous dire avec certitude». Il a cependant assuré que les dirigeants iraniens, eux, «veulent conclure un accord».

Lundi, le président américain avait déjà évoqué ces négociations, assurant que des «points d'accord majeurs» avaient été trouvés avec un «haut dirigeant» qui n'est pas le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.

Une information démentie par Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien présenté par le site d'informations Axios comme l'interlocuteur des Etats-Unis. La diplomatie iranienne a juste reconnu avoir reçu, via des «pays amis», des «messages transmettant une demande américaine de négociations».

Donald Trump avait aussi annoncé lundi un report «de cinq jours» des frappes qu'il menaçait de lancer dès lundi soir sur des centrales électriques et autres infrastructures en Iran si la République islamique ne débloquait pas le détroit d'Ormuz, cette voie stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.