Un soldat russe a réalisé une vaste opération de sabotage qui a coûté la vie à 150 de ses camarades, avant de rejoindre le camp ukrainien. Voici ce qu'il s'est passé.

Un ennemi de l'intérieur. Un opérateur de drone russe a donné de précieuses informations quant aux agissements de sa propre armée au camp adverse, provoquant la mort de 150 soldats du Kremlin.

Cette opération de sabotage menée par un jeune conscrit de 19 ans a été réalisée à Sofiivka et Volodymyrivka, dans la région de Dnipropetrovsk, en Ukraine. Déployé sans formation comme opérateur de drone, ce jeune homme a transmis en temps réel des coordonnées de son unité et les futurs déplacements de celle-ci, tout comme les armes qu'elle avait à disposition. Avec un délai de seulement 15 minutes, les forces armées de Kiev pouvaient donc localiser et identifier cette division adverse.

Il cause la perte de chars, unités de mortiers et lance-roquettes

Les Ukrainiens n'ont donc pas tardé à mener des frappes chirurgicales dévastatrices, portant le bilan à pas moins de 150 morts et 50 blessés, ainsi que la perte de matériel lourd : deux chars, des mortiers et plusieurs lance-roquettes.

L'auteur de ce sabotage a même pris la parole pour assurer qu'il a toujours «voulu vivre» pour collaborer avec l'Ukraine, lui qui a été interrogé par le célèbre créateur de contenu ukrainien Apostle Dmytro Karpenko, sur YouTube. C'est d'ailleurs ce vidéaste qui a reçu les informations de ce soldat, lui qui veillait à se jamais être démasqué malgré les soupçons de son commandant et ses changements de trajectoires et de direction nombreuses.

Ce jeune soldat ukrainien d'adoption a également raconté avoir décidé de déserter définitivement ses rangs après avoir combattu plus de 50 jours dans des conditions difficiles. Après plusieurs kilomètres à travers les lignes de front, il a été retrouvé et placé en sécurité par les soldats ukrainiens. A présent, il a fait part de son ambition de rejoindre le Corps des volontaires pour combattre contre la Russie.