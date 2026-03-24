Il doit plus de 260.000 euros, la justice efface ses dettes grâce à la loi «seconde chance»

Endetté sur plus de dix ans, un homme a vu sa dette de plus de 268.000 euros effacée par le tribunal de commerce de Tarragone, en Espagne. Il doit son salut à la loi sur la seconde chance. En situation d’insolvabilité grave et dépressif, il avait sombré après un divorce conflictuel.

Plus de dix ans d’endettement. Le tribunal de commerce de Tarragone a effacé une dette d’exactement 268 510,61 euros à un habitant de Reus, en Catalogne. Ce dernier, après une rupture avec son ex-femme, a perdu pied. Dans sa détresse, il ne pouvait plus payer ses dépenses mensuelles, aggravant sa dépression. Il vient de bénéficier d’un dispositif précis de la justice espagnole qui doit soutenir les personnes en grande difficulté financière : la loi sur la seconde chance.

Sur les conseils d’une connaissance, l’homme s’est renseigné sur cette loi. «Elle vise à protéger les débiteurs de bonne foi qui, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, se trouvent dans une situation inimaginable. Il est essentiel de continuer à faire connaître cet outil juridique précieux», explique Me Marta Bergadà, associée fondatrice du cabinet Bergadà Abogados, qui a géré l’affaire.

«Une dépression nerveuse»

Au terme de la procédure, la justice a prononcé l’effacement de sa dette. Une véritable bouffée d’air frais pour cet homme, qui voit ainsi sa situation financière repartir de zéro après dix ans de galère financière.

Sa rupture avec son ancienne femme en 2016, l'avait fait sombrer dans une «dépression nerveuse». Selon les avocats, cette dernière aurait quitté le pays avec ses deux filles de 6 et 11 ans pour retourner en Argentine, son pays d’origine, pour un voyage temporaire. Toutefois, elles ne sont jamais revenues en Espagne, rapporte le quotidien El Periodico.

Privé d’une partie de ses ressources, l’homme, laissé avec son seul salaire, ne pouvait plus faire face à ses dépenses, incluant un prêt immobilier, les charges de copropriété ainsi que la pension alimentaire de ses deux filles. La situation s’est aggravée lorsqu’il a perdu son emploi en 2018, entraînant une accumulation des dettes.