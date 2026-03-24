«L’astéroïde pourrait frôler la Terre en 2029» : en quoi va consister la mission spatiale «Ramses», qui s'annonce historique ?

Au cours de l'année 2028, le projet spatial «Ramses», mené en collaboration entre l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'agence spatiale japonaise (JAXA), tentera d'étudier un astéroïde lors de son passage à une distance historiquement proche de la Terre.

Une mission spectaculaire. Dans deux ans, deux des agences spatiales les plus réputées collaboreront pour étudier le passage de l'astéroïde «Apophis» près de la planète bleue. Ce corps céleste devrait frôler la Terre, en 2029.

«L'Europe s'empare de la défense planétaire», écrit ainsi le CNRS. A l'occasion de ce rapprochement historique entre notre planète et ce corps géocroiseur, la lumière de l'astéroïde sera même visible à l'œil nu, preuve de la proximité entre les deux corps. Le 13 avril 2029, «Apophis» croisera la Terre à 31.600 km d'elle, selon les calculs des spécialistes. Une distance inférieure à celle de certains de nos satellites en orbite.

La «plus haute probabilité de collision jamais estimée»

L'astéroïde «Apophis» est une curiosité pour les astrophysiciens en raison de sa taille : son diamètre est estimé à 330 mètres, pour 40 à 50 millions de tonnes. Ce poids majeur, combiné à sa vitesse supersonique (12 km par seconde), aurait provoqué des dégâts majuscules s'il avait percuté la Terre : «il formerait un cratère de 8 à 10 fois sa taille, soit environ 2,5 km», indique l’astronome niçois Benoît Carry, cité par le CNRS.

Une «catastrophe majeure s’il se produisait en milieu urbain ou un tsunami dévastateur s’il s’échouait dans un océan. Sans compter qu’il y aurait aussi beaucoup d’éjections de poussière dans l’atmosphère, qui pourraient contribuer à refroidir le climat».

«Le fait qu’un corps aussi gros s’approche si près de notre planète est un évènement rare, qui ne se produit qu’une fois tous les quelques milliers d’années», précise également le chercheur interrogé. Cet astéroïde doit son nom d'«Apophis», nom du dieu égyptien du chaos et de la destruction à sa probabilité jugée élevée de causer des dégâts à la Terre, comme les astrophysiciens l'avaient évalué en 2021. A cette époque, les astronomes de l'université d'Hawaï avaient calculé qu'il existait un risque de 1 chance sur 37, soit 2,7%, de collision. La «plus haute probabilité jamais estimée pour un astéroïde».

Si depuis, ce scénario catastrophe a été écarté, son passage au plus près de la planète est une «opportunité scientifique unique pour mieux comprendre les propriétés physiques de cet astéroïde et son évolution sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de la Terre», explique Patrick Michel, responsable de la mission Ramses et chercheur au laboratoire Lagrange de Nice.

L'ESA et la JAXA vont ainsi déployer une sonde permettant l'analyse de cet astéroïde sous toutes ses facettes, notamment sa composition chimique. Elle sera envoyée entre le 20 avril et le 15 mai 2028, depuis le territoire nippon de Tanegashima. Elle parcourra l'espace pendant 10 mois avant d'atteindre ce corps géocroiseur et le suivre pendant six mois.