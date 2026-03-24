«L'ultimatum de Donald Trump est impressionnant, c'est quasiment l'apocalypse», estime le général Philippe Sidos

«L'ultimatum de Donald Trump est impressionnant, c'est quasiment l'apocalypse», a estimé ce mardi sur CNEWS le général Philippe Sidos, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL, alors que le président américain a repoussé son ultimatum pour la réouverture du détroit d'Ormuz de quelques jours, évoquant des «négociations» avec un responsable iranien non-identifié.