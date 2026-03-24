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Suède : le gouvernement prévoit d’expulser les migrants qui ne mènent pas «une vie honnête»

Le ministre de la Migration, Johan Forssell a détaillé le projet du gouvernement. [Caisa RASMUSSEN / TT NEWS AGENCY / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

En Suède, le gouvernement a présenté ce mardi 24 mars son projet de loi visant à imposer aux migrants de mener une «vie honnête», au risque de se voir expulser du pays.

Le respect des lois mais pas seulement. Répondant à sa promesse de durcir la politique migratoire de la Suède, le gouvernement suédois a dévoilé ce mardi son projet de loi imposant aux migrants de mener «une vie honnête» sous peine de se faire expulser.

Le gouvernement de droite, arrivé au pouvoir en 2022, a récemment présenté une série de réformes qu'il tente de faire adopter avant les élections législatives de septembre. La nouvelle obligation de «vie honnête» doit ainsi faciliter le retrait des titres de séjour des migrants.

«Le respect des lois et des règles va de soi, mais il doit également aller de soi que nous fassions de notre mieux pour vivre de manière responsable et ne pas nuire à notre pays», a déclaré le ministre de la Migration, Johan Forssell, lors d’une conférence de presse.

«Si, par exemple, vous ne payez pas vos dettes, si vous ne vous conformez pas aux décisions des autorités suédoises, si vous abusez du système d'allocations, si vous obtenez un permis de séjour suédois par des moyens frauduleux... Alors vous n'avez pas le droit d’être ici», a précisé le ministre suédois.

Propos extrémistes et défaut de moralité également visés

Parmi les autres exemples cités par le gouvernement figurent le fait de travailler sans payer d'impôts ou de ne pas payer ses amendes.

«Les déclarations, c'est-à-dire ce qu'une personne dit ou exprime, ne doivent pas en elles-mêmes être considérées comme une preuve d'un manque d'honnêteté, mais elles peuvent être un indice, par exemple, de liens avec l'extrémisme violent, ce qui peut alors être un signe de défaut de moralité», a par ailleurs précisé aux journalistes Ludvig Aspling, porte-parole en matière de politique migratoire du parti anti-immigration Démocrates de Suède, qui soutient le gouvernement.

Le gouvernement propose également que les titres de séjour puissent être révoqués dans d'autres situations, par exemple lorsque des migrants sont considérés comme une menace ou s'il s'avère qu'ils ont menti dans leur demande.

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Si elles sont adoptées par le Parlement, ces modifications entreront en vigueur dès le 13 juillet.

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