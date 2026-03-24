«Tout était glauque, je n'avais jamais vu ça» : une ex-enquêtrice raconte une perquisition chez Michael Jackson en 2003

Une ancienne détective a raconté la perquisition du célèbre domicile de Michael Jackson, Neverland, en 2003, après les accusations d’abus sexuels portées à l’encontre de la star par un jeune garçon de 13 ans. Elle décrit une «gêne profonde» et une expérience «très malaisante».

C’est une journée qu’elle n'a pas oubliée : en 2003, alors que Michael Jackson était accusé d’abus sexuels par Gavin Arvizo, un jeune garçon de 13 ans à l'époque des faits, l’enquêtrice américaine Ruby Wolff a été chargée de perquisitionner la propriété du «roi de la pop». De retour sur les lieux vingt ans plus tard pour quotidien britannique The Mirror, elle a décrit cette journée pleine de découvertes et de rebondissements tous plus «glauques» les uns que les autres.

Dans les colonnes du quotidien, l’ex-enquêtrice raconte avoir été accueillie en musique, celle du film «Peter Pan», dès l’entrée de la propriété, dans un décor composé de «statues d’enfants» parsemées sur la pelouse du domaine. À l’intérieur de la demeure, Ruby Wolff explique avoir observé «des lustres partout», de «très nombreuses photos de l’artiste sur les murs», «aux côtés de célébrités ou de personnalités politiques». «C’était d’un luxe excessif», détaille l’ex-détective.

Nourriture avariée, montre de luxe et matériel pornographique

Dans la chambre de Michael Jackson, Ruby Wolff a remarqué «une sonnette» devant la porte, comme s’il voulait «cacher quelque chose» et «être prévenu» chaque fois que quelqu’un souhaitait entrer. L’ancienne enquêtrice a également mentionné d'autres «statues d’enfants», mais aussi des «costumes de scène» qui parfois «jonchaient le sol» le tout dans une atmosphère lourde, marquée par «une odeur de nourriture avariée».

La membre de la police américaine raconte avoir observé «un désordre sans nom» avec «de la nourriture moisie», mais aussi «une montre de très grande valeur», qui «trainait par terre». «Il ne semblait prendre aucun soin de ses affaires», raconte-t-elle. En fouillant la chambre, l’enquêtrice raconte être tombée sur des éléments beaucoup plus perturbants, dont «une mallette contenant du matériel pornographique».

Michael Jackson finalement acquitté

«Cela correspondait aux déclarations de la victime. Nous venions de trouver une pièce maîtresse du puzzle», explique Ruby Wolff. Par la suite, l’enquêtrice raconte avoir été confrontée deux fois au chanteur : l’une devant son domicile, où il aurait «grimpé sur le toit de son SUV pour se mettre à danser face à la foule». Elle raconte avoir été déconcertée par cette attitude. «Il était accusé de faits extrêmement graves. Dans une telle situation, pourquoi se mettre à danser ainsi ?», s’est-elle interrogée.

Puis une seconde fois au tribunal, où elle décrit un homme «sans émotion», qui ressemblait à «une statue». Alors que Michael Jackson a finalement été acquitté des faits qui lui étaient reprochés, Ruby Wolff raconte avoir été choquée par ce verdict. «C’était très difficile à encaisser. J’ai vécu cela comme une véritable gifle. Où était la justice ? Combien de fans y avait-il parmi les jurés ? C’est la question qu’on aurait dû poser», conclut-elle.

Pour cette affaire, Michael Jackson a été arrêté et inculpé de dix chefs d’accusation, dont conduite obscène avec un mineur, complot en vue de commettre un enlèvement d’enfant, faux emprisonnement et extorsion impliquant un mineur. L'artiste a finalement été acquitté de l'ensemble des charges qui pesaient contre lui en 2005.