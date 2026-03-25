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10 millions de rials : en pleine guerre, Téhéran dévoile un billet inédit pour faire face à l'inflation record

Ce nouveau billet arbore la mosquée Jameh de la ville de Yazd et la citadelle de Bam, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. [@Defence_Index / X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Face à l'urgence économique, les autorités monétaires iraniennes ont débuté cette semaine la distribution d'un billet de 10 millions de rials, coupure la plus haute jamais émise.

Après pratiquement un mois de guerre au Moyen-Orient, la panique bancaire s'est emparée des rues de Téhéran. Depuis quelques jours, les Iraniens se ruent sur les distributeurs, craignant une défaillance des systèmes de paiement électronique sous l’effet des bombardements.

Pour lutter contre l'inflation record et apaiser les esprits, les autorités monétaires iraniennes ont débuté cette semaine la distribution d’une nouvelle coupure de 10 millions de rials, soit environ 6,50 euros. C'est la plus haute valeur jamais émise dans l’histoire de la République islamique.

Ce nouveau billet arbore la mosquée Jameh de la ville de Yazd et la citadelle de Bam, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 

D’après la Banque centrale iranienne, cette décision vise avant tout à «garantir l’accès du public à l’argent liquide» dans un contexte de panique bancaire naissante.

Un climat économique tendu qui ne date pas d'hier

Si la guerre déclenchée fin février par Donald Trump a tout accéléré, les Iraniens subissaient déjà les conséquences d’années de sanctions américaines, de la baisse des recettes pétrolières et d’une corruption systémique. 

Sur le même sujet Guerre en Iran : pourquoi le scénario d'une offensive américaine au sol est-il en train de se préciser ? Lire

Il y a une dizaine de jours, le ministre iranien du Travail avait annoncé plusieurs mesures pour contrer ce climat économique dégradé. Notamment une hausse de plus de 60 % du salaire minimum. Celui-ci va ainsi passer de 103 millions de rials à 166 millions au cours de la prochaine année du calendrier persan, qui a débutée le 20 mars. Le gouvernement a aussi annoncé une hausse des allocations familiales.

Iranguerre en Iraninflation

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