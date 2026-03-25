«C'est notre choix inébranlable» : Kim Jong-un promet un soutien sans faille de la Corée du Nord envers la Russie

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a affirmé soutenir la Russie de manière «inébranlable», ont indiqué mercredi les médias d'État de Pyongyang, précisant que cette déclaration avait été faite par Kim Jong-un dans une lettre de remerciements adressée à son homologue russe Vladimir Poutine.

Une alliance réaffirmée. Kim Jong-un confirme le soutien de la Corée du Nord à la Russie dans une lettre de remerciement envoyée mardi au chef d’État russe Vladimir Poutine, ont rapporté mercredi les médias d'État de Pyongyang. «Pyongyang sera toujours aux côtés de Moscou. C'est notre choix et notre volonté inébranlable», a déclaré Kim Jung-un, selon l’agence officielle KCNA mercredi.

Les deux pays ont conclu un accord de défense après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, et Pyongyang a envoyé des troupes terrestres et des systèmes d'armes pour soutenir l'effort de guerre russe. Le pays reclus, appauvri et très sensible aux catastrophes naturelles, reçoit en échange une aide financière, des denrées alimentaires et de l'énergie en plus de technologies militaires, selon les analystes.

«Aujourd'hui, la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) et la Russie coopèrent étroitement pour défendre la souveraineté des deux pays», a relevé Kim Jong-un, en se référant à la Corée du Nord par son nom officiel.

Un appui militaire massif

Les services de renseignement sud-coréens et occidentaux estiment que la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Russie, principalement dans la région de Koursk, ainsi que des obus, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. D'après Séoul, au moins 2.000 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés au cours de ce conflit. Moscou et Pyongyang sont liés par un accord de défense mutuelle signé en 2024.

Kim Jong-un a félicité par le Kemlin pour sa réélection dimanche à la présidence des affaires d'État, le poste le plus élevé du pouvoir. «Je vous exprime mes sincères remerciements pour m'avoir adressé vos chaleureuses et sincères félicitations à l'occasion de ma reprise des lourdes responsabilités de président des affaires d'État», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, les médias d'État à Minsk ont affirmé mardi que le président bélarusse Alexandre Loukachenko devait se rendre en Corée du Nord pour un voyage de deux jours à partir de mercredi «afin de renforcer la coopération bilatérale». Tout comme la Corée du Nord, la Biélorussie est un proche allié de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.