Cette compagnie aérienne dévoile des sièges de classe éco pouvant se transformer en lit (vidéo)

La compagnie aérienne United Airlines vient de diffuser une vidéo dans laquelle elle montre comment ses passagers peuvent profiter de leur espace d'une toute nouvelle manière dans l'avion. La vidéo a été repartagée des milliers de fois quelques heures.

Une révolution pour le confort aérien. La géant de l'aviation américain United Airlines propose désormais une option permettant aux passagers en économie de pouvoir s'allonger sur l'ensemble d'une rangée de siège, quand cela leur est possible. Bluetooth, wi-fi, connectique, écrans ont également été repensés.

«La rangée entière est toooootalement vôtre», a ainsi écrit United, sur le réseau social X, dans une publication aimée plus de 60.000 fois en moins de vingt-quatre heures.

The entire row is alllllll yours.



Welcome to United Relax Row, three adjacent United Economy seats with adjustable leg rests that can each be raised or lowered to create a cozy lie-flat space for stretching out...



You'll also get a mattress pad, blanket and two pillows. If… pic.twitter.com/Q6gcOuXbXo — United Airlines (@united) March 24, 2026

Accompagnant cette courte phrase, on peut découvrir un clip présentant ce nouvel agencement des sièges en catégorie économique, qui permet ainsi de créer un véritable espace sur lequel il est possible de dormir ou s'allonger, seul, en couple ou en famille.

Les avions de United airlines font peau neuve

Pour ce faire, il suffit de rabattre les accoudoirs, déployer les repose pieds et les caler en position horizontale. En utilisant sa couverture et son oreiller, distribués gracieusement par la compagnie, on peut donc profiter de sa rangée comme d'un lit.

En plus de cette nouveauté très attendue des passagers, United Airlines a souligné certaines améliorations technologiques non moins agréables.

Les avions du transporteur ont ainsi vu leurs écrans agrandis et équipés de détecteurs Bluetooth, permettant de regarder le contenu proposé avec ses propres écouteurs ou son propre casque.

Il n'est donc plus obligatoire d'utiliser le casque de fortune que distribuaient les stewarts pour profiter d'un film en haute altitude.

Enfin, la compagnie américaine propose un réseau Wi-Fi haut débit, permettant d'échanger gratuitement des messages avec ses proches pendant le vol voire de surfer sur Internet, en s'offrant un court délais d'une heure de connexion ou en optant pour cette option durant l'intégralité du vol.

On retrouvera également de nouveaux ports de chargement derniers cris, de type USB-C. En bref, United a procédé à une vaste mise à jour de ses appareils et peut à présent se targuer d'être une véritable compagnie 2.0.