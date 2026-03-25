«Construisons ensemble l'avenir» : à l'invitation de Melania Trump, Brigitte Macron se rend aux Etats-Unis ce mercredi

Conviée par Melania Trump, Brigitte Macron, doit se rendre, ce mercredi 25 mars, aux Etats-Unis afin de participer à un rendez-vous de la coalition mondiale «Fostering the Future Together» («Construisons ensemble l'avenir») centrée sur «le bien-être des enfants à l'ère numérique».

La protection des enfants, une priorité de la présidence française. L’épouse du président français doit participer ce mercredi à une réunion organisée à la Maison Blanche par la première dame des Etats-Unis Melania Trump.

L’Élysée a précisé que cette invitation avait été faite dans le cadre de la coalition mondiale «Fostering the Future Together» («Construisons ensemble l'avenir»), une initiative portée par l'épouse du président américain Donald Trump.

Cette dernière «réunit les conjoints de chefs d’Etat et de gouvernement engagés pour soutenir et améliorer le bien-être des enfants à l’ère numérique», a ajouté le palais présidentiel.

L’interdiction des réseaux sociaux, cheval de bataille d’Emmanuel Macron

Ainsi, la participation de Brigitte Macron «s'inscrit dans le cadre de la présidence française du G7 en 2026 qui a fait de la protection des enfants l'une de ses priorités».

Au niveau national, Emmanuel Macron a fait de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France l'une de ses principales batailles de sa fin de mandat, puisqu’un texte de loi en ce sens est en cours d’examen en vue d'une interdiction après l'été.

Par ailleurs, plusieurs pays ont d’ores et déjà annoncé leur intention de suivre la même voie que la France.

Le président français a aussi engagé une réflexion sur les dangers de certains jeux vidéo et des «agents IA» ou «chatbotx» pour la santé mentale des plus jeunes, qui pourrait aboutir à d'autres mesures d'interdiction ou de régulation.