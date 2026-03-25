Guerre en Iran : le Pentagone annonce des accords visant à augmenter sa production de missiles

Dans le cadre de la guerre en Iran, les Etats-Unis ont annoncé avoir conclu plusieurs accords avec des industriels pour augmenter leur production de missiles.

Alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit, la production américaine de missiles est «sur le pied de guerre». Ce mercredi 25 mars, Washington a annoncé des accords avec des industriels de la défense pour renouveler les munitions utilisées à un rythme soutenu.

D'après le Pentagone, la production d'un composant essentiel pour les THAAD, un système antimissiles de haute altitude considéré comme l'un des plus perfectionnés au monde, doit notamment être quadruplée.

Cet accord avec Lockheed Martin et BAE Systems porte sur les têtes chercheuses des missiles. Fin janvier, l'entreprise avait déjà annoncé une accélération de sa production de THAAD d'une centaine à environ 400 par an d'ici à quelques années.

«L'arsenal de la liberté»

Un autre contrat avec le même industriel prévoit l'accélération de la production des PrSM, missiles balistiques tactiques utilisés pour la première fois au combat contre l'Iran et successeurs de l'ATACMS. Là encore, Lockheed Martin vise un quadruplement de l'activité.

Washington a fait part d'un troisième accord avec Honeywell Aerospace pour doper la production de «composants critiques pour le stock de munitions américaines», dont de l'électronique.

L'utilisation soutenue de missiles intercepteurs par les Etats-Unis, Israël et les pays du Golfe pour faire face à l'Iran pose la question de l'étendue des stocks d'armes disponibles. Dans son communiqué, le Pentagone a garanti que les différents accords passés permettraient de «construire l'arsenal de la liberté».