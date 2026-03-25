Les Etats-Unis ont "endommagé ou détruit les deux tiers" des capacités iraniennes de fabrication de drones et missiles, ainsi que les chantiers navals, a indiqué mercredi un haut gradé américain.
"A ce jour, nous avons endommagé ou détruit plus des deux tiers des installations de production de drones et de missiles ainsi que des chantiers navals iraniens, et nous n'en avons pas encore fini", a déclaré dans un message sur X l'amiral Brad Cooper, qui dirige le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Il a souligné par ailleurs que les Etats-Unis avaient détruit "92%" de la flotte iranienne, Téhéran ayant "perdu la capacité de projeter de manière significative sa puissance navale et son influence dans la région et à travers le monde".
Les tirs de missiles balistiques et les attaques de drones depuis l'Iran poursuivent eux leur tendance fortement à la baisse, a-t-il encore dit en faisant valoir que les Etats-Unis maîtrisent aussi "le ciel" iranien.
Le ministère de l'Intérieur du Koweït a annoncé mercredi soir l'arrestation de six personnes liées au mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, accusé de vouloir fomenter des "assassinats" dans l'émirat.
Ces personnes sont "liées a l'organisation terroriste interdite Hezbollah" qui planifiait "des assassinats contre des symboles et des dirigeants de l'État, et recrutait des personnes pour mener à bien ces missions", a affirmé le ministère dans un communiqué.
Cinq des personnes interpellées sont de nationalité koweïtienne, a-t-il précisé. Les arrestations de personnes affiliées au mouvement chiite se multiplient au Koweït.
Mercredi dernier, une cellule de dix membres du Hezbollah, accusés d'avoir projeté d'attaquer des infrastructures vitales, avait été démantelée, selon les autorités.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré mercredi soir que le détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique, était "fermé uniquement aux ennemis".
Le passage, "de notre point de vue, n'est pas complètement fermé, il est fermé uniquement aux ennemis", a affirmé le chef de la diplomatie à la télévision d'Etat, en ajoutant qu'il n'y avait "aucune raison de laisser passer les navires de nos ennemis et de leurs alliés". L'armée iranienne a déjà "assuré un passage sécurisé" aux navires des pays amis, a-t-il souligné.
L'Iran n'a "pas l'intention de négocier" mais de "continuer à résister", a affirmé mercredi soir à la télévision d'Etat le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, en allusion aux pourparlers évoqués par Donald Trump depuis deux jours mais réfutés par Téhéran.
"Parler maintenant de négociations revient à admettre une défaite", a également déclaré le chef de la diplomatie iranienne, au sujet de ces affirmations répétées du président américain.
La République islamique veut "mettre fin à la guerre selon ses propres conditions", "de telle sorte que cela ne se reproduira plus jamais", a-t-il ajouté.
Le gouvernement américain a décidé mercredi d'alléger des restrictions environnementales sur le carburant servi dans les stations-service pour tempérer l'envolée des prix liée à la guerre au Moyen-Orient.
Depuis le forum sur l'énergie CERAWeek à Houston (Texas), le chef de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) Lee Zeldin a annoncé un assouplissement concernant la vente de l'essence de type E15 (composée à 85% de pétrole et 15% d'éthanol).
D'ordinaire, celle-ci est restreinte durant l'été pour des raisons sanitaires en raison de son impact accru sur le niveau d'ozone et donc la pollution de l'air. "Une dérogation temporaire d'urgence" a été émise, a déclaré M. Zeldin depuis le Texas.
"D'après les informations dont nous disposons, nous anticipons un risque de perturbation de l'approvisionnement en carburant aux États-Unis", a justifié ce proche du président Donald Trump "Sans cette action", précise l'EPA dans un communiqué, l'E15 - moins cher - "ne pourrait pas être utilisé par près de la moitié du pays cet été".
L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti mercredi que les "ennemis" de la République islamique se préparaient à envahir une de ses îles dans le Golfe, avec l'aide d'un pays de la région.
"D'après les services de renseignement, les ennemis de l'Iran se préparent à occuper une de ses îles avec le soutien d'un Etat régional", a écrit sur X M. Ghalibaf, sans préciser lequel. Dans une telle hypothèse, "l'ensemble des infrastructures vitales de cet Etat régional seront la cible d'attaques incessantes", a-t-il prévenu.
Des pays du Golfe et la Jordanie ont demandé mercredi au gouvernement irakien de prendre des mesures "immédiatement" pour faire cesser les attaques de groupes pro-Iran lancées depuis l'Irak.
Le communiqué commun est signé de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, ainsi que de la Jordanie.
Certains groupes armés irakiens appartenant à la "Résistance islamique en Irak", nébuleuse pro-Iran, revendiquent quotidiennement des "dizaines" d'attaques de drones et roquettes contre "l'ennemi", en Irak et au Moyen-Orient mais sans nommer de pays.
La Maison Blanche a assuré mercredi que les discussions continuaient avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, malgré les démentis apportés ces derniers jours par des dirigeants iraniens.
"Les discussions continuent, elles sont productives comme l'a déclaré le président (Donald Trump) lundi", a déclaré lors d'un point presse la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt, qui a démenti que ces négociations étaient dans l'impasse.
La Maison Blanche a menacé mercredi de "déchaîner l'enfer" si l'Iran faisait "le mauvais calcul" dans la guerre qui l'oppose aux Etats-Unis et à Israël.
"Si l'Iran refuse d'accepter la réalité actuelle, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été vaincus militairement et qu'ils continueront de l'être, le président Trump s'assurera qu'ils soient frappés de manière plus dure qu'ils ne l'ont jamais été", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point presse.
"Le président Trump ne bluffe pas et il est prêt à déchaîner l'enfer. L'Iran ne devrait pas faire un mauvais calcul à nouveau", a-t-elle ajouté.
En cas d'invasion terrestre américaine, l'Iran ouvrira un "nouveau front" dans un détroit clé pour le trafic maritime mondial, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, a averti mercredi une source militaire citée par l'agence Tasnim.
Passage obligé vers le canal de Suez, "le détroit de Bab el-Mandeb compte parmi les détroits les plus stratégiques au monde, et l'Iran possède à la fois la volonté et la capacité de générer une menace parfaitement crédible à son encontre", a prévenu cette source.
"Si l'ennemi tente une action terrestre sur les îles iraniennes ou n'importe où ailleurs sur notre territoire, ou s'il cherche à imposer des coûts à l'Iran par des manœuvres navales dans le golfe Persique et la mer d'Oman, nous ouvrirons d'autres fronts en guise de +surprise+", a ajouté ce responsable militaire.
La Russie s'est dite mercredi "profondément indignée" par une frappe qui aurait visé la centrale nucléaire de Bouchehr, en Iran, qu'elle a en partie construite et dont elle aide à assurer l'exploitation, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié sur son site internet.
"Nous sommes extrêmement indignés par cette manifestation téméraire et irresponsable d'une politique désastreuse", a affirmé le ministère russe à la suite d'une annonce de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique accusant les États-Unis et Israël d'être responsables de la chute d'un projectile dans l'enceinte de la centrale dans la nuit de mardi à mercredi.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé mercredi que son pays était en train d'élargir la "zone tampon" au Liban pour "éloigner la menace des missiles" du Hezbollah, selon une vidéo diffusée par son bureau.
"Nous avons créé une véritable zone de sécurité empêchant toute infiltration vers la Galilée et la frontière nord (d'Israël, ndlr). Nous élargissons cette zone pour éloigner la menace des missiles antichars et créer une zone tampon plus étendue", a-t-il déclaré dans cette vidéo.
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Sébastien Lecornu a annoncé mercredi des commandes supplémentaires de munitions d'ici 2030 à hauteur de 8,5 milliards d'euros, dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) qui sera examinée au Parlement en mai-juin.
"L’urgence, ce sont évidemment les munitions. Nous prévoyons d'investir 8,5 mds d’euros supplémentaires de commandes entre 2026 et 2030, qui s’ajoutent aux 16 mds de la LPM votée 2023. C’est indispensable. Et (...) c’est colossal", a affirmé le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, en ouvrant un débat sans vote sur la crise au Moyen-Orient.
La LPM actualisée sera présentée en Conseil des ministres le 8 avril, puis inscrite la semaine du 4 mai à l’Assemblée nationale et du 1er juin au Sénat, a-t-il précisé.
La guerre au Moyen-Orient est "hors de contrôle", s'est alarmé mercredi le secrétaire général de l'ONU, craignant un conflit encore "plus large" qui risque de provoquer une "marée de souffrance humaine".
Fin février, juste après le début des attaques israélo-américaines contre l'Iran, qui a répliqué en frappant des cibles en Israël et dans les pays du Golfe, "j'avais prévenu que les combats risquaient de provoquer une réaction en chaîne que personne ne pourrait contrôler", a déclaré Antonio Guterres à la presse. "Après plus de trois semaines, la guerre est hors de contrôle".
La télévision d'Etat iranienne, citant un responsable non identifié, a affirmé mercredi que l'Iran avait refusé le plan de paix proposé par les Etats-Unis pour mettre fin à près d'un mois de guerre.
"L'Iran a réagi négativement à la proposition américaine", a indiqué Press TV, chaîne publique en anglais et destinée à un public étranger. "La guerre prendra fin lorsque l'Iran décidera d'y mettre fin, et non lorsque Trump le décidera", a-t-elle ajouté en relayant les propos du responsable iranien sous couvert d'anonymat.
La guerre au Moyen-Orient pourrait engendrer "la pire crise industrielle de mémoire humaine", a averti mercredi le patron de la Chambre de commerce internationale, à la veille de l'ouverture de la conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé, au Cameroun.
"Du point de vue des entreprises, nous pensons que cela pourrait bien devenir la pire crise industrielle de mémoire humaine. Non seulement en raison de l'envolée des prix de l’énergie, mais aussi parce que la production industrielle elle‑même est perturbée et désorganisée par les pénuries de gaz et d’autres intrants essentiels", a déclaré le secrétaire général de la Chambre de commerce internationale John Denton, qui participait à un panel aux côtés de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce Ngozi Okonjo-Iweala.
Les aéroports français ont dit mercredi craindre une baisse de leur activité à cause de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée des cours du pétrole, après une année 2025 de "décrochage" par rapport à la tendance européenne.
Le cours du carburant d'aviation a doublé depuis le début de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran le 28 février, une progression supérieure à celle du prix du baril de brut. Les compagnies aériennes consacraient déjà entre 25 et 30% de leurs dépenses d'exploitation au kérosène avant la crise.
Ce doublement va "nécessairement, et ça y est, ça commence, induire une contraction supplémentaire du trafic", a estimé le président de l'Union des aéroports français (UAF), Thomas Juin, lors d'une conférence de presse.
Pour lui, les pays ayant décidé d'imposer des fiscalités sur le transport aérien "très élevées, comme la France, seront dans une posture encore plus défavorable (...) des arbitrages vont être faits par les compagnies aériennes, puisque des lignes vont devenir déficitaires".
Des Russes travaillant à la centrale nucléaire de Bouchehr, dans le sud de l'Iran, ont été évacués, a annoncé mercredi le chef du groupe Rosatom, après que l'agence atomique iranienne a rapporté qu'une frappe a touché le site, sans faire de dégâts.
"Aujourd'hui, à 07H20 heure de Moscou, 163 personnes ont quitté Bouchehr pour se diriger vers la frontière irano-arménienne", a déclaré à la presse le directeur général du géant russe du nucléaire, Alexeï Likhatchev. "Nous laisserons plusieurs dizaines de personnes directement sur le site", a-t-il ajouté.
Le chef du Hezbollah libanais Naïm Qassem a affirmé mercredi que toute négociation "sous le feu" avec Israël était une "capitulation", alors que le pouvoir libanais appelle à des pourparlers avec le pays ennemi.
Dans un communiqué retransmis par la chaîne du Hezbollah, le chef du groupe pro-iranien a demandé aux autorités libanaises de revenir sur leur décision de "criminaliser" selon lui l'action militaire de sa formation, que Beyrouth a décidé d'interdire.
Une minute de silence a été organisée en hommage à l’adjudant-chef Arnaud Frion, mort pour la France après une attaque de drone visant une base militaire kurde en Irak.
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a salué un homme "engagé depuis 2004 dans l'armée de terre, qui avait fait le choix du dévouement à la France, c'est pour elle qu'il est mort", adressant également des vœux de "prompt rétablissement" aux six autres militaires français blessés.
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Un plan en quinze points, contenant les propositions des États-Unis visant à mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient, a été transmis à Téhéran par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais, ont déclaré mercredi à l'AFP deux hauts responsables à Islamabad.
Le Pakistan est présenté comme un possible médiateur, compte tenu de ses liens de longue date à la fois avec l'Iran voisin et avec les États-Unis, ainsi que de ses contacts étroits dans la région.
La marine iranienne a indiqué mercredi avoir tiré des missiles de croisière en direction du porte-avions américain Abraham Lincoln, mettant en garde contre des frappes supplémentaires.
Selon le communiqué militaire, les missiles ont contraint le porte-avions déployé dans la région du Golfe "à changer de position".
Ses mouvements "sont constamment surveillés... et dès que cette flotte hostile entrera dans le rayon d'action de nos systèmes de missiles, elle sera la cible de puissantes frappes de la marine iranienne", a prévenu dans ce communiqué le commandant de la marine, l'amiral Shahram Irani.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné mercredi les attaques de l'Iran contre ses voisins du Golfe et a exigé des "réparations" complètes et rapides pour toutes les victimes de ses frappes.
A l'unanimité, le Conseil, qui compte 47 membres, a approuvé une résolution, présentée par les six pays du Conseil de coopération du Golfe et la Jordanie, condamnant les actions de Téhéran visant à fermer le détroit d'Ormuz et exigeant que l'Iran "cesse immédiatement toutes ses attaques non provoquées".
Le ministre français de l'Economie, Roland Lescure, a dit mercredi "regretter" l'utilisation la veille de l'expression de "choc pétrolier" en soulignant qu'elle s'appliquait "à la situation internationale et en aucun cas à la situation française".
"La France, elle est mieux préparée, elle est moins exposée (...) que ses voisins européens, et a fortiori évidemment que les pays asiatiques qui sont directement concernés. Donc, ce terme de choc, il est valable dans un certain nombre de pays asiatiques, où on a des mesures de rationnement" de carburants, a-t-il dit lors du compte rendu du conseil des ministres.
L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a préconisé mercredi aux Etats-Unis de ne pas "tester" la détermination de l'Iran à défendre son territoire, des médias américains ayant fait état d'envoi de soldats supplémentaires au Moyen-Orient.
"Nous suivons de très près tous les mouvements américains dans la région, en particulier les déploiements de troupes", a-t-il déclaré, dans un message publié sur X.
"Ne testez pas notre résolution à défendre notre pays", a-t-il lancé.
Le président du Kurdistan d'Irak a assuré mercredi que les autorités iraniennes avaient reconnu que les tirs de missiles meurtriers contre les forces armées de la région autonome avaient été une "erreur" et qu'une "enquête" était en cours.
"Dès que cet incident s'est produit, nous avons contacté la République islamique d'Iran, qui a reconnu que c'était une erreur. Ils ont promis une enquête à ce sujet (...) et ont présenté leurs condoléances au Kurdistan", a indiqué le président Nechirvan Barzani, au micro de plusieurs télévisions kurdes.
Il s'exprimait depuis la localité de Soran, où il s'est rendu pour présenter ses condoléances aux familles des victimes, après les tirs de missiles balistiques ayant tué mardi, dans cette région frontalière de l'Iran, six soldats des Peshmerga, les forces armées du Kurdistan.
Le Conseil des droits de l'homme doit tenir une nouvelle réunion d'urgence vendredi sur la sécurité des enfants dans le conflit au Moyen-Orient, après le bombardement mortel d'une école en Iran au début de la guerre, selon l'intitulé officiel du débat communiqué mercredi.
Ce débat, demandé par l'Iran, la Chine et Cuba, doit porter sur la "protection des enfants et des établissements d'enseignement dans les conflits armés internationaux", après le bombardement ayant selon Téhéran visé le 28 février une école à Minab, dans le sud du pays, faisant plus de 150 morts d'après le gouvernement iranien.
Les frappes qui ciblent les zones abritant des sites nucléaires en Iran et en Israël font courir le risque d'une "catastrophe absolue", a estimé mercredi le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU, Volker Türk.
"Les récentes frappes de missiles à proximité de sites nucléaires en Israël et en Iran soulignent l'immense danger d'une nouvelle escalade ; les États flirtent avec une catastrophe absolue", a-t-il affirmé dans un message vidéo à l'ouverture d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme sur les frappes iraniennes dans le Golfe.
L'ambassadeur d'Iran au Pakistan a déclaré mercredi qu'il n'y avait eu aucune discussion entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre, malgré des affirmations contraires du président américain Donald Trump.
"Nous avons également entendu parler de tels détails par les médias, mais d'après mes informations - et contrairement à ce qu'affirme Trump - aucune négociation, directe ou indirecte, n'a eu lieu jusqu'à présent entre les deux pays", a affirmé l'ambassadeur Reza Amiri Moghadam, ajoutant toutefois qu'il était "naturel que des pays amis soient toujours engagés dans des consultations avec les deux parties pour mettre fin à cette agression illégitime".
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié mercredi devant les députés espagnols le conflit actuel au Moyen-Orient de "scénario (...) bien pire" que celui de la guerre menée en Irak en 2003.
"Nous ne sommes pas du tout dans le même scénario que lors de la guerre illégale en Irak" de 2003, a déclaré le chef de gouvernement socialiste. Il a ajouté "nous sommes face à quelque chose de bien pire. Bien pire. Avec un potentiel de conséquences bien plus importantes et bien plus profondes".
La frappe contre une base dans l'ouest de l'Irak a fait mercredi sept morts parmi les forces de sécurité, a indiqué le ministère de la Défense, après ce bombardement ayant visé les anciens paramilitaires du Hachd al-Chaabi, coalition englobant des groupes pro-iraniens.
Le bombardement a notamment visé une clinique militaire, d'après un communiqué du ministère de la Défense, qui fait état de sept morts et 13 blessés parmi les "combattants" et précise que "les secours poursuivent les opérations de recherche". Selon un responsable de sécurité interrogé par l'AFP, la base visée dans la région de Habbaniya (province d'Al-Anbar) accueille des effectifs de l'armée irakienne, de la police et du Hachd al-Chaabi, et avait déjà été prise pour cible mardi par une frappe imputée aux Etats-Unis.
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'est dit mercredi "prêt" à mettre en place un nouveau déstockage de pétrole "si et quand ce sera nécessaire", au 26e jour de la guerre au Moyen-Orient qui fait flamber les prix des hydrocarbures.
Ces déclarations de Fatih Birol ont été faites en réponse à une demande de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi de se "préparer à mettre en oeuvre" une telle opération coordonnée, lors de leur rencontre à Tokyo.
L'AIE a annoncé plus tôt ce mois-ci que ses pays membres débloqueraient 400 millions de barils de pétrole tirés de leurs réserves pour atténuer l'impact de la guerre au Moyen-Orient, la plus importante opération jamais réalisée par l'institution.
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mercredi avoir tiré des missiles en direction d'Israël, du Koweït, de Bahreïn et de la Jordanie, selon la télévision d'Etat (Irib).
Selon cette source, les Gardiens ont visé plusieurs cibles dans le nord et le centre d'Israël, dont Tel-Aviv, ainsi que deux bases militaires utilisées par les Etats-Unis au Koweït, une autre au Bahreïn et encore une autre en Jordanie, à l'aide de "missiles à guidage de précision à propergol liquide et solide ainsi que de drones d'attaque".
Le Koweït est à nouveau la cible mecredi de drones et de missiles, a annoncé l'armée, après une première attaque qui avait mis le feu à un réservoir de carburant de l'aéroport international de l'émirat.
"Les défenses aériennes koweïtiennes ripostent actuellement à des attaques hostiles de missiles et de drones", a annoncé l'armée koweïtienne.
L'armée israélienne a annoncé mardi dans la nuit être en train de bombarder à nouveau Téhéran au 26e jour de la guerre au Moyen-Orient, après avoir fait état de missiles iraniens se dirigeant vers Israël.
L'armée israélienne "a lancé une série de frappes visant les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran", a-t-elle écrit sur son compte Telegram officiel.