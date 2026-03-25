Les Etats-Unis ont "endommagé ou détruit les deux tiers" des capacités iraniennes de fabrication de drones et missiles, ainsi que les chantiers navals, a indiqué mercredi un haut gradé américain.

"A ce jour, nous avons endommagé ou détruit plus des deux tiers des installations de production de drones et de missiles ainsi que des chantiers navals iraniens, et nous n'en avons pas encore fini", a déclaré dans un message sur X l'amiral Brad Cooper, qui dirige le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Il a souligné par ailleurs que les Etats-Unis avaient détruit "92%" de la flotte iranienne, Téhéran ayant "perdu la capacité de projeter de manière significative sa puissance navale et son influence dans la région et à travers le monde".

Les tirs de missiles balistiques et les attaques de drones depuis l'Iran poursuivent eux leur tendance fortement à la baisse, a-t-il encore dit en faisant valoir que les Etats-Unis maîtrisent aussi "le ciel" iranien.