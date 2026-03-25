Guerre en Iran : Téhéran rejette le plan de paix américain, annonce la télévision d'État iranienne

Alors que les États-Unis ont transmis un plan de paix en 15 points à l'Iran via le Pakistan, Téhéran aurait rejeté cette proposition visant à mettre fin à près d’un mois de conflit, selon la télévision d’État iranienne.

Un conflit qui s'enlise. Alors que la guerre en Iran est entrée dans son 26ème jour, le conflit entre Téhéran, Washington et Tel-Aviv aurait pu prendre fin prochainement. Mais la télévision d'État iranienne, citant un responsable non identifié, a affirmé ce mercredi 25 mars que l’Iran avait refusé le plan de paix proposé par les États-Unis pour mettre fin aux hostilités.

«La guerre prendra fin lorsque l’Iran décidera d'y mettre fin, et non lorsque Trump le décidera», a indiqué Press TV, la branche anglophone de la télévision d'État, en relayant les propos du responsable iranien sous couvert d'anonymat.

Et même si le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, qui avait mené pour l’Iran les pourparlers avec les États-Unis avant la guerre, ne s’est pas exprimé sur ce sujet, et qu’aucun communiqué officiel n’a pour l’heure été publié, l’annonce de Press TV a été reprise par plusieurs médias iraniens, dont les agences Mehr et Tasnim.

Téhéran pose ses conditions pour mettre fin aux hostilités

Plus tôt dans la journée, deux hauts responsables pakistanais ont indiqué que leur pays avait joué un rôle de médiateur en transmettant à l’Iran ce plan de paix proposé par les États-Unis, s’articulant autour de 15 points.

D’après le responsable iranien cité par Press TV, la République islamique pose de son côté cinq conditions à l'arrêt des hostilités, déclenchées le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l’Iran. Parmi celles-ci : la fin de «l'agression et des assassinats» contre l’Iran et ses dirigeants, la mise en place d'un mécanisme solide garantissant à Téhéran l'absence de reprise (par Israël et les États-Unis) de la guerre.

Téhéran réclame également un schéma de dédommagement pour les destructions causées, en vue de la reconstruction. À cela s’ajoute une exigence de cessation des hostilités sur l’ensemble des fronts régionaux, incluant les «groupes de résistance» et les groupes alliés à l’Iran comme le Hezbollah libanais.

Enfin, les autorités iraniennes demandent une reconnaissance internationale et des garanties sur leurs droits souverains, notamment sur le détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique du commerce mondial au cœur du conflit.