Le Ghana va déposer un projet de résolution à l'ONU pour reconnaître la traite transatlantique négrière comme le plus grave crime contre l’humanité

Le Ghana va déposer à l’ONU ce mercredi, date de la journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage, un projet de résolution visant à faire reconnaître la traite transatlantique négrière comme le plus grave crime contre l’humanité.

Une requête avec une forte teneur politique. Le Ghana va déposer, ce mercredi auprès de l'ONU, un projet de résolution visant à faire reconnaître la traite transatlantique négrière comme le plus grave crime contre l’humanité.

President Mahama is ready to lead Africa and all people of African descent to table a historic UN Resolution declaring the transatlantic slave trade as the gravest crime against humanity on March 25, 2026.



As the country with the highest number of slave forts and castles where… pic.twitter.com/RByYO6CrOM — Sam Okudzeto Ablakwa (@S_OkudzetoAblak) March 19, 2026

Le choix de cette date n’a rien du hasard, puisqu'a lieu le 25 mars la journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves célébrée chaque année aux Nations unies.

Cette initiative est née du président ghanéen John Dramani Mahama, qui a notifié en septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations Unies l'intention du Ghana de présenter ce projet de résolution.

Un recours à la portée symbolique

Bien qu’aucune compensation financière ne pourrait être versée au Ghana dans ce dossier, cette démarche a une portée à la fois politique et symbolique.

«Au niveau de l’Assemblée générale des Nations unies, les résolutions adoptées ne sont pas contraignantes. Le projet devra d’abord passer par le filtre prévu à l’article 18 de la Charte des Nations unies pour le vote. La question est donc de savoir si le bureau de l’Assemblée générale considérera ce projet de résolution comme une question importante ou pas», a analysé Patrick Mboyo, professeur de droit public à l’Université protestante en République démocratique du Congo, pour la radio allemande Deutsche Welle.

La nécessité de convaincre une majorité d’États membres

Pour adopter cette résolution, le Ghana devra bâtir une coalition solide. En ce sens, le ministère ghanéen des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa, a affirmé ce dimanche sur les réseaux sociaux, avoir obtenu le soutien du Brésil.

«Comme un pays africain siège cette année au bureau de l’Assemblée générale des Nations unies, en l’occurrence la République démocratique du Congo, on peut espérer que le projet franchira plus aisément le premier filtre procédural. Mais cela ne suffira pas. Il faudra convaincre le plus grand nombre d’États membres pour obtenir la majorité requise», a détaillé Patrick Mboyo.

«Le président ghanéen John Mahama a déjà pris contact avec les pays membres de la Communauté des Caraïbes, la Caricom, dont une grande partie des populations est issue de la traite transatlantique», a conclu ce dernier.