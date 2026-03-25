Législatives au Danemark : poussée de l'extrême droite qui triple son score, la gauche l'emporte mais sans majorité

Le bloc de gauche a remporté ce mardi les législatives au Danemark mais sans majorité. Le Parti populaire danois, un parti d'extrême droite anti-immigration, a triplé son score, atteignant autour de 9,1% des voix.

Une victoire en demi-teinte. La sociale-démocrate Mette Frederiksen s'est dite «prête à assumer» à nouveau le rôle de Première ministre du Danemark, en dépit du fort recul de son parti lors des élections législatives de ce mardi 24 mars qui ont placé le bloc de gauche en tête mais sans majorité.

En effet, la gauche des sociaux-démocrates n’a obtenu que 21,9% des voix, soit leur niveau le plus bas depuis 1903 et loin derrière les 27,5% obtenus en 2022.

«Nous nous attendions à reculer, car c'est normal lorsqu'on se présente pour la troisième fois», a reconnu Mette Frederiksen, qui dirige le gouvernement depuis 2019. «Bien sûr, je regrette que nous n'ayons pas obtenu plus de voix.»

De son côté, le Parti populaire danois, un parti d'extrême droite anti-immigration qui a longtemps pesé sur la politique danoise avant de chuter en 2022, a triplé son score, atteignant autour de 9,1% des voix.

«Tripler le nombre des voix est une expression remarquable du soutien du peuple danois à mon parti», a déclaré Morten Messerschmidt, le chef de cette formation, se félicitant des bons résultats de l'extrême droite en Europe.

Au total, les cinq partis du bloc de gauche ont mis la main sur 84 des 179 sièges de l'Assemblée, en deçà donc de la majorité absolue. A droite, les six partis comptabilisent 77 sièges.

Un gouvernement complexe à former

Les Modérés (centre) conduits par le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen ont décroché 14 sièges, et joueront ainsi un rôle décisif dans les négociations pour la composition du prochain gouvernement, qui s'annoncent ardues.

«Rien ne laisse présager qu'il sera facile de former un gouvernement», a reconnu Mette Frederiksen qui conduisait depuis 2022 une inédite coalition droite-gauche, incluant les Modérés.

«Venez nous rejoindre. Nous sommes au centre. Vous vous êtes précipités vers les extrêmes. Nous sommes toujours là», a lancé Lars Løkke Rasmussen à ses anciens partenaires.

De son côté, le président des Libéraux, Troels Lund Poulsen, qui appartenait aussi à la majorité gouvernementale sortante, a exclu de collaborer à nouveau avec la gauche.

«Il y a désormais deux options évidentes pour le Parti libéral : soit nous obtenons un gouvernement de centre-droit, soit nous passons dans l'opposition», a dit Troels Lund Poulsen devant ses supporters.

A gauche, le Parti populaire socialiste (SF) est devenu avec 11,6% des suffrages le deuxième parti du pays pour la première fois de son histoire.

«Nous devons essayer de garantir (le maintien de) l'Etat providence, nous devons essayer d'engager une transition écologique», a dit à la presse sa présidente Pia Olsen Dyhr. «Si nous n'y parvenons pas, nous n'entrerons pas au gouvernement, nous resterons dans l'opposition.»