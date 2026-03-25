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«Les Etats-Unis négocient avec eux-mêmes» : l'Iran raille publiquement Donald Trump, la partie de poker menteur à son paroxysme

Dans une autre déclaration, Donald Trump a en outre assuré que Téhéran avait offert aux Etats-Unis «un très gros cadeau» lié aux hydrocarbures. [REUTERS/Evan Vucci]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Alors que Donald Trump a assuré que les Etats-Unis étaient actuellement en négociation avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, un porte-parole de l'armée iranienne a contredit le président américain. 

Un poker menteur entre les deux pays. Depuis plusieurs heures, des rumeurs en provenance des médias américains concernant des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis ont vu le jour. Des informations confirmées par Donald Trump ce mercredi matin avec le dévoilement d'un plan de paix en 15 points. «Nous sommes en négociations en ce moment» avec l'Iran, a affirmé le président américain, précisant que son émissaire Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner, le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio participaient à ces discussions.

Rapidement, Téhéran a réagi par l'intermédiaire d'Ebrahim Zolfaghari, porte-parole du commandement central de l'armée iranienne, démentant toute négociation : «Vos conflits internes en sont-ils arrivés au point où vous négociez avec vous-mêmes», a déclaré l'homme dans une vidéo diffusée sur la télévision d'Etat iranienne. 

«Ne considérez pas votre défaite comme un accord»

Dans la suite de son message, le porte-parole n'a pas laissé la porte ouverte à une future négociation entre l'Iran et les Etats-Unis, expliquant qu'aucun accord ne sera jamais passé entre les deux pays : «Notre position est restée inchangée depuis le premier jour, et elle le restera : des gens comme nous ne conclurons jamais d'accord avec des gens comme vous», a lancé Ebrahim Zolfaghari. 

«Ne considérez pas votre défaite comme un accord. Vos investissements dans la région ne se concrétiseront pas et ne seront pas rentabilisés, et vous ne retrouverez plus les prix antérieurs de l'énergie et du pétrole», a-t-il ajouté.

Sur le même sujet Guerre en Iran : Téhéran a offert «un très gros cadeau» aux Etats-Unis, affirme Donald Trump Lire

Dans une autre déclaration, Donald Trump a en outre assuré que Téhéran avait offert aux Etats-Unis «un très gros cadeau» lié aux hydrocarbures : «Ils (les dirigeants iraniens, ndlr) ont fait quelque chose hier qui était génial en fait. Ils nous ont fait un cadeau et le cadeau est arrivé aujourd'hui. Et c'était un très gros cadeau, l'équivalent de beaucoup d'argent», a-t-il déclaré à la presse, devant la Maison Blanche.

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