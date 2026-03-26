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Algérie : en visite à Alger, Giorgia Meloni loue le «rôle extraordinaire» d'Abdelmadjid Tebboune au Sahel

Giorgia Meloni a aussi annoncé un renforcement de la coopération avec l'Algérie dans le but «d'augmenter la fourniture de gaz» algérien à l'Italie. [ALGERIAN PRESIDENCY FACEBOOK PAGE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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A Alger, Giorgia Meloni a loué ce mercredi le «rôle extraordinaire» joué par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au Sahel.

Deux pays amis. En visite en Algérie, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a dit avoir aussi évoqué avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune le «rôle extraordinaire» que joue l'Algérie dans la région «importante et délicate» du Sahel, «de plus en plus en proie au jihadisme». 

Sur la question du Sahara occidental, où un conflit oppose depuis cinquante ans le Maroc aux indépendantistes du Polisario, soutenus par Alger, elle a souligné «le soutien de l'Italie aux négociations en cours pour trouver une solution durable, mutuellement acceptable et en ligne avec les acquis des Nations unies».

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Par ailleurs, Giorgia Meloni a annoncé un renforcement de la coopération avec l'Algérie dans le but «d'augmenter la fourniture de gaz» algérien à l'Italie. 

«Nous avons décidé de renforcer notre coopération déjà très solide à travers nos champions nationaux», les compagnies italienne Eni et algérienne Sonatrach, «en travaillant sur de nouveaux fronts comme le gaz de schiste ou l'exploration offshore», a-telle annoncé au côté d'Abdelmadjid Tebboune.

AlgérieGiorgia MeloniAlger

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