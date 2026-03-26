Easyjet : plus de place pour les jambes, économie de kérosène… Ces changements envisagés par la compagnie aérienne 

Easyjet a annoncé de grands changements pour ses avions. Leur nouvelle flotte comportera des sièges 20% plus légers, avec notamment plus de place pour les jambes des passagers.

Easyjet se réinvente. La compagnie britannique a annoncé plusieurs modifications liées à leur nouvelle flotte. Le nouveau siège «Krestel» est au cœur du projet. Imaginés et produits par Mirus Aircraft Seating, ces sièges pèsent 20% moins que les précédents et offrent 5 cm supplémentaires pour les jambes de chaque usager. La structure pré-incline les sièges, assurant plus d'espace aux genoux et aux tibias.

Les sièges Krestel seront installés en 2028 dans la flotte d'appareils de la compagnie. © EasyJet

«Conçu pour les courts et moyens-courriers, le siège Krestel offre un espace et un confort accrus pour les passagers grâce à sa conception ergonomique et sans modifier l'espacement entre les sièges», se félicite la compagnie aérienne dans un communiqué.

Les passagers pourront les essayer à partir de 2028, avec les Airbus A320neo et A321neo.

«Réduire les émissions et la consommation de carburant»

Mais le but n'est pas seulement d'augmenter le confort des passagers, il est aussi écologique. Grâce à la perte de poids des sièges Krestel, l'avion réduira sa charge d'environ 500 kg, avec une économie de carburant à prévoir.

Easyjet a clairement annoncé cet objectif : «Réduire les émissions et la consommation de carburant, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.»

Cerise sur le gâteau, ces sièges se recyclent à 98%, en plus de leur structure qui leur assure une plus grande durabilité.