European Sleeper : tarifs, durée des trajets... Tout savoir sur ces nouveaux trains de nuit

Les trains de nuits opérés par la coopérative belgo-néerlandaise European Sleeper lanceront leur nouveau service au départ de Paris à partir de ce jeudi 26 mars. Ils desserviront notamment la ville de Berlin, les prix commençant à partir de 60 euros.

Voyager jusqu'au bout de la nuit. Les capitales française et allemande vont de nouveau être liées par voie ferrée grâce au spécialiste European Sleeper, qui relance l'option du trajet nocturne.

Ce jeudi 26 mars, depuis Paris, la première rame en direction de Berlin opérée par European Sleeper va quitter la gare du Nord. Il s'agit de la première ligne qui concernera une ville de l'Hexagone, la société belgo-néerlandaise exploitant déjà plusieurs trajets européens populaires comme Bruxelles-Milan, Bruxelles-Pragues, Bruxelles-Berlin ou encore Amsterdam-Prague.

© European Sleeper

Face au succès rencontré par ces différentes liaisons, une prochaine annonce de desserte de la ville de Barcelone au départ d'Amsterdam est également attendue, pour 2027 ou 2028.

Cette nouvelle offre permettra aux voyageurs de rejoindre Berlin pour seulement 59,99 euros, en place assise. Pour une place en lit «confort», il faudra compter 159,99 euros. Le train, qui assurera trois trajets par semaine, démarrera à 17h45 pour une arrivée à Berlin à 9h59.

Des arrêts stratégiques à Bruxelles et Hambourg

Cette ligne marquera notamment un arrêt à Bruxelles, même si le fondateur de la compagnie, Chris Engelsman, a déjà assuré à BFM Business que «12 à 14 voitures circuleront directement jusqu'à Berlin, avec une capacité de 600 à 700 passagers». A compter du 13 juillet 2026, en plus d'un arrêt en Belgique, les passagers pourront descendre à Hambourg, ville stratégique pour la mobilité européenne en raison de son ouverture directe sur la Scandinavie.

European Sleeper est donc le seul opérateur permettant de rallier Berlin en train de nuit et reprend une liaison délaissée par la SNCF. Le 29 septembre 2025, le géant de la voie ferrée française avait annoncé la fin de ses exploitations de nuit vers Vienne et Berlin.

Pour ses points forts écologiques, ce mode de transport est de plus en plus plébiscité par les citoyens européens et pourrait assurer à l'entreprise une forte progression dans les prochaines années.