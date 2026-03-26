Donald Trump a annoncé jeudi repousser jusqu'au 6 avril son ultimatum avait d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques en Iran, assurant que les discussions avec Téhéran se passaient "très bien."
"A la demande du gouvernement iranien", le président américain a fait savoir sur son réseau Truth Social, "je suspends pour dix jours la destruction de centrales électriques jusqu'au lundi 6 avril à 20H00, heure de Washington."
"Les discussions se poursuivent et, contrairement à ce que disent les médias menteurs (...), elles se passent très bien", a-t-il ajouté.
L'armée israélienne a besoin de "forces supplémentaires" sur le front libanais et d'une manière générale pour pouvoir assurer l'ensemble de ses "missions", a déclaré jeudi soir son porte-parole, mentionnant plusieurs théâtres d'opérations comme Gaza, la Syrie ou encore la Cisjordanie.
"L'éventail des missions (de l'armée) s'est élargi (notamment) en Judée-Samarie (Cisjordanie occupée, NDLR). Sur le front du Liban, la zone défensive avancée que nous mettons en place exige des forces supplémentaires", a affirmé le général de brigade Effie Defrin lors d'un point de presse télévisé.
"Dans la bande de Gaza aussi (...) des forces supplémentaires sont nécessaires. Nous combattons également en Syrie (...) et nous devons nous préparer à de futures missions. Pour cela, il faut davantage de soldats combattants", a ajouté l'officier en réponse à une question sur un avertissement qu'aurait adressé le chef d'état-major au pouvoir politique sur l'état de ses troupes.
Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse jeudi, stimulés par les signaux contradictoires envoyés par Donald Trump au sujet de la résolution de la guerre contre l'Iran et par des craintes de perturbations en mer Rouge.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en mai a clôturé en progression de 4,61% à 94,48 dollars.
Quant au baril de Brent de la mer du Nord pour le même mois, il a lui grimpé de 5,66% sur la séance, pour finir à 108,01 dollars, frôlant même les 110 dollars pour la première fois depuis son décrochage de lundi.
"Le marché donnait des signes d'apaisement, aidé par l'annonce que l'Iran étudiait (le plan américain), mais le président Trump a alors indiqué qu'il pourrait ne pas transiger", a commenté Phil Flynn, de Price Futures Group, "et les prix sont remontés."
"J'ai lu un article disant que je voulais désespérément trouver un accord", a déclaré Donald Trump en marge d'un Conseil des ministres à la Maison Blanche, jeudi. "Je suis tout sauf désespéré. Je m'en fiche."
L'armée israélienne a annoncé jeudi soir la mort "au combat" d'un de ses soldats dans le sud du Liban, quelques heures après avoir déjà fait état d'un autre décès dans ses rangs.
"Le sergent Aviaad Elchanan Volansky, 21 ans, originaire de Jérusalem, soldat du 77e bataillon de la 7e brigade, est tombé au combat dans le sud du Liban", selon un communiqué militaire.
Ce décès porte à quatre le nombre de soldats israéliens tués depuis le 2 mars, date de la reprise des hostilités avec le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran. Israël a annoncé son intention de réoccuper la zone au sud du fleuve Litani dans le sud du Liban pour y rétablir une zone tampon sécuritaire.
Au moins trois explosions ont été entendues jeudi soir dans le nord de Téhéran, a constaté un journaliste de l'AFP sans pouvoir préciser quelles en étaient les cibles précises.
Les frappes, intervenues de nuit et sous la pluie, ont été précédées de bruyants survols d'avions de chasse au-dessus de la capitale iranienne, a-t-il précisé, alors que plusieurs régions d'Iran ont été touchées tout au long de la journée par des attaques aériennes.
Un homme a été tué jeudi dans le nord d'Israël à la suite de tirs en provenance du Liban, où des affrontements opposent l'armée israélienne au mouvement islamiste Hezbollah, un allié de l'Iran qui a aussi mené de nouvelles frappes sur le pays.
Dans un communiqué, le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a annoncé "le décès d'un homme d'une trentaine d'années", tué par des éclats d'obus à Nahariya.
L'organisation a également indiqué avoir évacué onze blessés vers l'hôpital, dont un homme d'une cinquantaine d'années dans un état grave.
L'Ukraine et l'Arabie saoudite prévoient de signer jeudi un accord sur la "protection du ciel", à l'occasion d'une visite du président Volodymyr Zelensky dans ce pays, a affirmé à l'AFP un haut responsable au fait du dossier.
Ce document portera sur "la coopération sécuritaire, notamment la protection du ciel", a déclaré ce responsable, sous couvert de l'anonymat, alors que Kiev espère vendre à Ryad des intercepteurs de drones iraniens.
Le gouvernement irakien a condamné jeudi toute "agression et ciblage" des pays du Golfe et de la Jordanie, après que ces pays ont demandé à l'Irak de faire cesser les attaques de groupes pro-Iran lancées depuis son territoire.
Le ministère irakien des Affaires étrangères a fait état, dans un communiqué, de "la condamnation catégorique du gouvernement de toute agression ou ciblage des pays du Golfe et du royaume de Jordanie", ajoutant être prêt à "travailler conjointement pour faire face (aux attaques) de manière responsable et rapide".
Donald Trump a estimé jeudi que prendre le contrôle du pétrole iranien était une "option" à sa disposition.
"C'est une option", a dit le président américain, interrogé sur cette possibilité pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche.
Il a donné l'exemple du Venezuela, où les Etats-Unis ont selon ses termes établi "une sorte d'entreprise commune" ("joint venture") pour l'exploitation de brut.
Donald Trump a dit jeudi que l'Iran avait autorisé le passage de dix pétroliers au total dans le détroit d'Ormuz en guise de "cadeau" dans le cadre de discussions indirectes menées avec les Etats-Unis.
Le président américain, qui avait pour la première fois évoqué mardi un mystérieux "très gros cadeau" iranien, a dit que Téhéran avait promis d'autoriser le passage de "huit gros pétroliers" et avait fini par laisser passer "dix navires".
Donald Trump, s'exprimant pendant un conseil des ministres, a jugé que ce geste montrait que Washington "négociait avec les bonnes personnes" en Iran.
TotalEnergies a évacué 1.300 personnes du Moyen-Orient depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran, dont les familles et les travailleurs non-essentiels, a annoncé le PDG de la compagnie Patrick Pouyanné jeudi.
"La crise a éclaté un samedi. Le mardi matin suivant, nous avons décidé d'évacuer toutes les familles présentes au Moyen-Orient, ainsi que certains travailleurs non-essentiels et ceux qui ne souhaitaient pas rester dans la région", a-t-il déclaré à l'occasion de la publication du rapport annuel de durabilité et climat du géant du pétrole et du gaz.
"Cela représente 1.300 personnes qui se trouvaient aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite et en Irak", a-t-il ajouté en précisant que ces évacuations avaient été achevées en six à sept jours.
TotalEnergies maintient toutefois du personnel sur place, a indiqué Patrick Pouyanné. "Nous continuons à travailler sur le terrain" même si certaines installations ont été arrêtées après le déclenchement des hostilités. Il s'agit de l'Irak et du Qatar ainsi que la production offshore à Abou Dhabi, a-t-il rappelé.
Il existe des "signaux forts" que l'Iran veut passer un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, a assuré jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff.
"Nous avons des signaux forts nous disant que cela est possible", a-t-il dit pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche.
Steve Witkoff a par ailleurs confirmé que Washington avait soumis à Téhéran "une liste de 15 points" via le gouvernement pakistanais, qui agit comme médiateur.
Donald Trump a assuré jeudi que l'opération militaire en Iran était "extrêmement" en avance sur le calendrier initial et a déclaré qu'elle finirait "bientôt".
"Nous estimons que cela prendrait environ quatre à six semaines pour accomplir notre mission", a dit le président américain pendant un Conseil des ministres à la Maison Blanche, en décrivant ensuite l'offensive, débutée le 28 février, comme un "petit détour" qui "finirait bientôt". "Après 26 jours", a-t-il déclaré, "nous sommes extrêmement, vraiment, très en avance sur le calendrier".
L'armée américaine a estimé jeudi que la mort du commandant de la marine des Gardiens de la Révolution iraniens rendait la région "plus sûre", après qu'Israël a annoncé l'avoir "éliminé".
L'amiral Brad Cooper, à la tête du commandement américain pour la région, a ajouté dans un communiqué que tous les Iraniens servant dans la marine des Gardiens de la Révolution devaient "quitter leur poste et rentrer chez eux afin d'éviter tout risque supplémentaire de blessures ou de décès inutiles".
Le chef des rebelles houthis au Yémen, alliés de l'Iran, a menacé jeudi d'une "réponse militaire" si la guerre au Moyen-Orient l'exigeait.
Le mouvement houthi, qui contrôle de vastes territoires au Yémen, n'a pas pris pour l'heure part aux hostilités, malgré sa position stratégique dans le Golfe.
"A la moindre évolution du conflit appelant une réponse militaire, nous interviendrons sans délai (...) comme nous l'avons fait lors des phases précédentes", a déclaré Abdel Malek al-Houthi.
Donald Trump : «L'Iran prie pour obtenir un accord»
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L'Iran a répondu à la proposition annoncée par Donald Trump visant à mettre fin à la guerre, qu'il avait reçue via le médiateur pakistanais, a affirmé jeudi une source citée par l'agence de presse Tasnim.
"La réponse de l'Iran au plan en 15 points proposé par les Etats-Unis a été officiellement transmise hier soir (mercredi) à travers des intermédiaires et l'Iran attend un retour de l'autre partie", a déclaré cette source sans plus de précisions.
La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a accusé jeudi la Russie de fournir du renseignement à l'Iran qui est utilisé "pour tuer des Américains" au Moyen-Orient, exhortant Washington à exercer plus de pression sur Moscou.
"Nous constatons que la Russie aide l'Iran sur le plan du renseignement pour cibler des Américains, pour tuer des Américains, et la Russie fournit également désormais des drones à l'Iran afin que (ce pays) puisse attaquer les pays voisins ainsi que les bases militaires américaines", a-t-elle déclaré à des journalistes. "Si l'Amérique veut que la guerre au Moyen-Orient cesse, (...) elle doit aussi exercer une pression sur la Russie afin qu'elle ne puisse pas aider (l'Iran) dans ce sens", a estimé Kaja Kallas.
Les cours du pétrole montent jeudi après que Donald Trump a qualifié les négociateurs iraniens de «différents et bizarres» et alors que l’Iran dément toujours toutes discussions avec les Etats-Unis, faisant craindre une nouvelle escalade du conflit.
Vers 13h, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, prenait 5,20% à 107,54 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, gagnait 4,86% à 94,71 dollars, après une brève pointe à plus de 5%.
L'Iran laisse des pétroliers malaisiens traverser le détroit d'Ormuz après des pourparlers avec des dirigeants régionaux, a indiqué jeudi le Premier ministre malaisien.
"Je saisis cette occasion pour remercier le président de l'Iran (...) Nous sommes en plein processus de passage de pétroliers malaisiens et leur équipage, afin qu'ils puissent continuer leur route jusqu'à chez eux", a déclaré dans une allocution télévisée Anwar Ibrahim.
Les Etats du Golfe veulent être impliqués dans toute discussion entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre en cours, a affirmé jeudi Jassem Al-Budaiwi, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
"Nous soulignons la nécessité d'associer les pays du CCG à tout pourparler ou accord visant à résoudre cette crise, de manière à contribuer au renforcement de leur sécurité et de leur stabilité", a déclaré, dans un discours télévisé, le chef de cette organisation qui regroupe l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et Oman. Il a également indiqué que l'Iran réclamait aux navires des sommes d'argent pour traverser le détroit d'Ormuz.
Les Etats-Unis "n'ont besoin de rien de l'Otan", a affirmé jeudi le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social en reprochant aux pays membres de l'Alliance de n'avoir "absolument rien fait" pour l'aider dans la guerre contre l'Iran.
"Les nations de l'Otan n'ont absolument rien fait pour aider (les Etats-Unis) avec la nation folle, à présent décimée, qu'est l'Iran", a écrit le président américain. "Les Etats-Unis d'Amérique n'ont besoin de rien de l'Otan mais +n'oubliez jamais+ ce moment très important dans l'Histoire", a-t-il ajouté dans son message en lettres capitales.
Le président Donald Trump a exhorté jeudi l'Iran à "devenir sérieux avant qu'il ne soit trop tard", sur son réseau Truth Social. "Les négociateurs iraniens sont très différents et bizarres", a-t-il dit soulignant qu'à défaut d'accord "il n'y aura pas de retour en arrière et ça ne va pas être joli".
Des négociations indirectes sont en cours pour mettre fin à la guerre en Iran et Islamabad joue le rôle d'intermédiaire, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar. M. Dar, qui est également vice-Premier ministre, a qualifié les spéculations sur des "pourparlers de paix" d’"inutiles", ajoutant : "En réalité, des discussions indirectes entre les États-Unis et l’Iran ont lieu par le biais de messages transmis par le Pakistan.
Dans ce contexte, les États-Unis ont transmis 15 points, qui sont actuellement examinés par l'Iran". "Des pays frères comme la Turquie et l'Égypte, entre autres, apportent également leur soutien à cette initiative", a-t-il ajouté sur X.
a ministre canadienne des Affaires étrangères Anita Anand a appelé jeudi le G7 à soutenir "collectivement" une désescalade au Moyen-Orient, dans un entretien à l'AFP à l'Abbaye des Vaux-de-Cernay, près de Paris, où se tient la réunion ministérielle du G7 jeudi et vendredi.
"J'ai parlé avec chaque pays qui a été affecté par les frappes de représailles au Moyen-Orient et avec tous les membres du G7 pour s'assurer que nous allons collectivement soutenir une désescalade et l'ouverture du détroit d'Ormuz", a-t-elle déclaré, soulignant la nécessité de préserver les vies civiles.
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé jeudi que l'armée avait "éliminé" le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution iraniens, dans une vidéo publiée par son bureau.
L'armée israélienne "a éliminé le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, partie directement responsable du minage et du blocage du détroit d'Ormuz", a déclaré M. Katz, promettant aux responsables des Gardiens, armée idéologique de la République islamique, de "continuer à les traquer un par un".
Le Kremlin a qualifié jeudi de "mensonges" un article du Financial Times (FT) affirmant que la Russie serait sur le point d'achever l'envoi de drones à l'Iran, en pleine guerre au Moyen-Orient. "Il y a vraiment beaucoup de mensonges dans les médias.
Et même les éditions les plus respectées n'ont pas honte de les publier", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en répondant, lors de son point de presse quotidien, à une question de l'AFP sur l'article du FT.
L'armée israélienne a annoncé jeudi la mort "au combat" d'un soldat au Sud-Liban. "Le sergent-chef Ouri Grinberg, 21 ans, de Petah Tikva, combattant dans l'unité d'élite de reconnaissance de la brigade Golani, (est) tombé au combat dans le sud du Liban" annonce le communiqué de l'armée.
Ce décès porte à trois le nombre de soldats israéliens tués au Sud-Liban depuis le 2 mars, date de la reprise des hostilités avec le Hezbollah libanais. Israël a annoncé son intention de réoccuper la zone au sud du fleuve Litani dans le sud du Liban pour y rétablir une zone tampon sécuritaire.
Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées par la chute de débris d'un missile intercepté dans la périphérie de la capitale émiratie Abou Dhabi, ont annoncé jeudi les autorités locales au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient.
"L'incident a entraîné la mort de deux personnes non identifiées, fait trois blessés et endommagé plusieurs voitures", ont indiqué les autorités d'Abou Dhabi sur X.
«Ceux qui profitent de la crise sont les pays producteurs de pétrole», affirme Serge Papin, ministre des PME, du Commerce, du Tourisme et du pouvoir d’achat, à propos de la hausse des carburants dans #LaGrandeInterview
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La France réunira lundi un G7 avec les ministres des Finances, ceux de l'Énergie et les responsables des banques centrales, a annoncé jeudi le ministre français de l'Économie Roland Lescure, sur la radio RTL.
"Je vous annonce que pour la première fois depuis 50 ans, j'ai décidé de convoquer un G7 Finances, Énergie, banques centrales", a expliqué M. Lescure. "Donc on va voir les ministres de l'Économie, les ministres de l'Énergie et les banques centrales ensemble lundi pour évoquer la situation, comprendre ce qui se passe", a-t-il poursuivi.
Un cargo transportant du pétrole russe et appartenant à une société turque a été "attaqué" en mer Noire tôt jeudi, ont annoncé les autorités turques.
"Nous pensons qu'il s'agit d'une attaque à l'aide d'un drone naval. Cette explosion (...) visait spécifiquement la salle des machines", a indiqué le ministre turc des Transports Abdulkadir Uraloglu sur la chaîne privée 24 TV.
Six personnes ont été légèrement blessées jeudi dans une ville arabe du centre d’Israël à la suite du tir d’un ou plusieurs missiles iraniens, selon un nouveau bilan des services de secours israéliens. Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a annoncé «six blessés par le souffle de l’explosion» à Kafr Qassem (centre), précisant que les victimes, «légèrement atteintes», ont été évacuées vers des hôpitaux du centre du pays.
MDA a également indiqué avoir traité sur place «plusieurs personnes ayant fait une crise d’angoisse». Après une accalmie de près de 14 heures, Israël a été visé à deux reprises jeudi matin par des tirs de missiles en provenance d’Iran, a indiqué l’armée israélienne.
L'armée israélienne a indiqué jeudi répondre à des attaques de missiles iraniens tirés en direction d'Israël, tandis que des sirènes d'alerte ont été déclenchées dans le centre du pays, certaines zones de Jérusalem et de Cisjordanie occupée.
"Les systèmes de défense (antiaériennes) sont en action pour intercepter la menace", a indiqué l'armée dans un communiqué, plus de 14 heures après la précédente attaque signalée.
Les Emirats arabes unis ont indiqué jeudi répondre à des attaques de drones et de missiles venus d'Iran, au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient.
"Les défenses anti-aériennes sont en train de répondre à des menaces de missiles et de drones en provenance d'Iran", a indiqué, sur le réseau X, le ministère émirati de la Défense.
L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir mené des "frappes à grande échelle" sur plusieurs zones d'Iran, dont Ispahan, dans le centre du pays, au 27e jour la guerre au Moyen-Orient déclenchée fin février par une offensive israélo-américaine.
"Il y a peu, l'armée israélienne a achevé une série de frappes à grande échelle visant des infrastructures du régime terroriste iranien dans plusieurs endroits du pays", a-t-elle indiqué dans un court communiqué.
Donald Trump a affirmé une nouvelle fois mercredi que l'Iran discutait d'un accord de paix avec Washington, une affirmation niée par Téhéran en raison de la crainte, selon le président américain, des dirigeants iraniens chargés de "négocier" de se faire "tuer par les leurs".
"Ils négocient, ils veulent vraiment conclure un accord. Mais ils ont peur de le dire, parce qu'ils pensent que sinon, ils vont se faire tuer par les leurs", a déclaré Donald Trump devant des élus républicains du Congrès.