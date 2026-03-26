Guerre en Iran : les Etats-Unis allègent des restrictions environnementales sur le carburant

Le gouvernement américain a décidé mercredi d'alléger des restrictions environnementales sur le carburant servi dans les stations-service pour tempérer l'envolée des prix liée à la guerre au Moyen-Orient.

Protéger le pouvoir d’achat des Américains coûte que coûte. Le gouvernement américain a décidé mercredi d'alléger des restrictions environnementales sur le carburant servi dans les stations-service pour tempérer l'envolée des prix liée à la guerre au Moyen-Orient.

Depuis le forum sur l'énergie CERAWeek à Houston (Texas), le chef de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) Lee Zeldin a annoncé un assouplissement concernant la vente de l'essence de type E15 (composée à 85% de pétrole et 15% d'éthanol).

D'ordinaire, celle-ci est restreinte durant l'été pour des raisons sanitaires en raison de son impact accru sur le niveau d'ozone et donc la pollution de l'air.

«Une dérogation temporaire d'urgence»

«Une dérogation temporaire d'urgence» a été émise, a déclaré Lee Zeldin depuis le Texas. «D'après les informations dont nous disposons, nous anticipons un risque de perturbation de l'approvisionnement en carburant aux États-Unis», a justifié ce proche du président Donald Trump.

«Sans cette action», a précisé l'EPA dans un communiqué, l'E15 - moins cher - «ne pourrait pas être utilisé par près de la moitié du pays cet été».

Ce n'est pas la première fois que l'agence étatique prend ce type de dérogation. Des parlementaires plaident pour autoriser la vente d'E15 toute l'année, d'autant que l'éthanol est un débouché important pour les cultivateurs américains.

A la pompe, un gallon (3,78 litres) d'essence basique coûte désormais près de quatre dollars en moyenne (soit 3,46 euros), selon les dernières données de l'association automobile américaine (AAA), soit un dollar de plus qu'avant le début de la guerre au Moyen-Orient.

Le gouvernement américain, qui a déclenché le conflit le 28 février en frappant l'Iran au côté d'Israël, a pris plusieurs mesures pour limiter l'envolée. Il a suspendu des sanctions sur le pétrole russe et iranien, ainsi qu'une loi séculaire encadrant le transport maritime aux Etats-Unis. Il a aussi affirmé qu'il avait commencé à mettre sur le marché une partie de ses réserves stratégiques dans le cadre d'un effort coordonné avec d'autres pays.