Guerre en Ukraine : « JEDI », quel est ce nouveau drone de l’armée ukrainienne surnommé le «chasseur de Shahed» ?

Surnommé «le chasseur de Shahed», l'Ukraine a dévoilé un nouveau drone high-tech. Selon le ministère de la défense ukrainien, ce système aérien peut atteindre une vitesse de plus de 350 km/h et une altitude de 6 km.

Un nouvel atout de taille pour l'Ukraine. Annoncé par le ministère de la Défense ukrainienne sur X, Kiev a déployé une nouvelle arme, le «Jedi Shahed Hunter». Ce drone, de type hélicoptère à décollage vertical, est conçu pour abattre les drones russes comme le célèbre «Shahed» (de conception iranienne), le «Zala» ou encore le «Supercam».

Avec quatre moteurs électriques et un poids total de 4 kg, l'engin aérien est décrit comme léger et robuste. Il peut aussi porter jusqu'à 500 g de charge utile, suffisant pour détruire un drone de combat selon l'Ukraine.

Il est également équipé de caméras diurnes thermiques, ce qui le rend utile de jour comme de nuit. La nouvelle arme ukrainienne peut verrouiller automatiquement des cibles des stations radar, et rentrer plus facilement dans des bases ennemies.

Plus de 350 km/h et 6km d'altitude

Grâce à ses puissants moteurs, le Jedi Shahed Hunter peut s'envoler jusqu'à 6 km d'altitude et atteindre une vitesse de 350 km/h, couvrant une zone de 40 km.

«Pour rappel, la protection du ciel est une priorité absolue du plan de guerre ukrainien. L'objectif est d'identifier 100% des menaces aériennes en temps réel et d'intercepter au moins 95% des missiles et drones», assure le gouvernement ukrainien.