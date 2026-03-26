Guerre en Ukraine : la restauration du sarcophage de Tchernobyl, frappé par un drone russe, chiffrée à 500 millions d'euros par la France

Le coût de la restauration de l'arche du sarcophage de Tchernobyl (Ukraine), endommagée l'an passé par un drone russe, s'élève «aux alentours de 500 millions d'euros», a annoncé jeudi le ministre français des Affaires étrangères.

Une nécessité. En février 2025, la structure métallique installée en 2016 recouvrant le réacteur qui avait explosé en avril 1986 avait été perforée par un drone russe. Elle protège un premier sarcophage très peu étanche construit par les Soviétiques dans la foulée de la catastrophe. Le coût de sa restauration a été évalué aux alentours de 500 millions d'euros.

Cette installation est primordiale, puisqu'elle contient la majeure partie des 190 tonnes du combustible resté dans le cœur fondu du réacteur et joue un rôle majeur pour réduire les fuites de matières radioactives.

«Ce soir, nous avons présenté le premier bilan financier des destructions provoquées par ce drone qui se chiffrent aux alentours de 500 millions d'euros», a déclaré Jean-Noël Barrot lors d'un point presse à l'issue de la première journée de la réunion des ministres du G7.

Des discussions dans un contexte mondial tendu

Le ministre des Affaires étrangères présidait cette première réunion qui s'est ouverte ce jeudi après-midi à l'Abbaye des Vaux-de-Cernay, près de Rambouillet. Son homologue américain Marco Rubio, retenu à Washington alors que les États-Unis sont engagés aux côtés d'Israël dans une guerre contre l'Iran, devrait se joindre aux discussions vendredi.

«Le G7 doit jouer un rôle de catalyseur dans la levée de fonds, en lien étroit avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)», avait ajouté le ministre.

Le chef de la diplomatie française, a annoncé chercher à faire du G7, sous présidence française un «G7 de convergences» et de «résultats», et a souligné la volonté d’«obtenir d'autres résultats» notamment dans la lutte contre le terrorisme, «qui évolue en profondeur, notamment en matière de financements».