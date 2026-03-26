Guerre en Ukraine : pourquoi les scientifiques estiment que la mer Noire a atteint «un point de non-retour écologique»

Le conflit opposant l'Ukraine à la Russie ne cesse de détériorer l'état des territoires disputés. La mer Noire, qui sert de frontière naturelle entre les deux pays au sud de l'Ukraine, est en première ligne.

Des dégâts humains, des dégâts matériels mais aussi des dégâts environnementaux. L'inquiétude grandit quant à l'état dégradé de la biodiversité au sein de la mer Noire.

De plus en plus de carcasses d'animaux marins emblématiques de cette étendue bleue s'échouent sur les rives, comme le rapporte le Guardian.

«Le paysage de la biodiversité est complètement bouleversé. Plusieurs espèces semblent avoir disparu, mais nous avons besoin de plus de données. Ce que la guerre rend impossible», explique le directeur de l'Environmental Institute, Jaroslav Slobodnik.

une écologie «radicalement bouleversée et endommagée»

Parmi les spécimens que compte la mer Noire, qui est l'une des plus grandes mers intérieures du monde avec une surface de 436.000 km2, on trouve 180 espèces de poissons ou de mammifères marins comme des thons, des anchois, des harengs, des maquereaux mais aussi des otaries, des raies, des requins et même des dauphins.

Ce sont d'ailleurs ces derniers qui sont particulièrement étudiés par les chercheurs car leur état de santé est symptomatique de l'ensemble de la biodiversité locale.

Un scientifique auprès d'un dauphin mort en mer Noire (Ukraine) © Dimitar Dilkoff / AFP

L'analyste Jaroslav Slobodnik explique : «Les dauphins sont les baromètres de l'écologie marine, car ils se situent au sommet de la chaîne alimentaire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la mer Noire est à un point de non-retour, peut-être même au-delà, à cause de cette guerre». Le biologiste accuse en effet les «milliers et milliers» de bombes déployées lors de ce conflit d'avoir affecté pour toujours le paysage local.

Mais face aux risques que représentent cette guerre, les scientifiques n'ont d'autre choix que d'«attendre», avant de pouvoir effectuer les recherches nécessaires pour constater l'étendue des dégâts. «Nous pensons que l’écologie a été radicalement bouleversée et endommagée. Nous pouvons en constater certains signes sur les images satellites. Récemment, nous avons pu observer certaines plantes invasives, comme une espèce rouge et écumeuse des plus disgracieuses», décrit le spécialiste.

La situation est d'autant plus préoccupante que dès 1996, les six pays bordant la mer Noire (la Bulgarie, la Géorgie, la Roumanie, la Russie, la Turquie et l'Ukraine) s'étaient accordés sur un Plan d'action stratégique pour la restauration et la protection des lieux. Constatant les méfaits de l'impact humain sur cet espace naturel, la préservation de la mer Noire était apparue comme une urgence.

«C’est un écosystème tellement unique. J’ai passé la majeure partie de ma vie à voir la vie renaître en mer Noire, la pollution diminuer, le Danube s’améliorer, et donc la mer Noire s’améliorer aussi. Et maintenant, cette guerre change tout», explique amèrement Jaroslav Slobodnik.

un lieu qui attire toutes les convoitises

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, la mer Noire a toujours fait office de territoire stratégique. Pour la Russie, le plan originel était de faire de cette frontière un lac russe en dominant la marine ukrainienne, comme il l'était à la période soviétique.

Une obsession qui n'a pas été perdue de vue, les frappes aériennes de Moscou visant les ports ukrainiens s'étant largement intensifiées depuis décembre 2025. Si l'Ukraine dispute également ardemment le contrôle de ce territoire à la Russie, c'est non seulement pour son importance stratégique, la mer Noire étant considéré comme un parfait tremplin vers le continent africain et le Moyen-Orient mais aussi pour ses ressources naturelles.

En effet, la présence d'hydrocarbures, surtout dans l'ouest de cet espace, sur le plateau continental situé face aux bouches du Danube, dans la mer d'Azov, est connu des deux pays. Pétrole et gaz naturel y sont enfouis.