Immigration : tout savoir sur le règlement créant des «hubs de retour», adopté par le parlement européen ce jeudi

Le Parlement européen a validé jeudi un net durcissement de la politique migratoire du continent et approuvé le concept de «hubs de retour», des centres pour envoyer des migrants en dehors de l'UE.

Une changement de taille pour la politique migratoire. Ce jeudi, le Parlement européen a approuvé la création de «centres de retour» en dehors de l'UE pour y envoyer des migrants dans l'attente de leur expulsion.

Ces mesures sont réclamées par une majorité d'Etats membres, ainsi que par les eurodéputés de droite et d'extrême droite, qui ont salué le vote par un tonnerre d'applaudissements dans l'hémicycle. Aujourd'hui, environ 20% des décisions d'expulsion prises au sein de l'Union européenne aboutissent réellement, une statistique très critiquée par les partisans d'une ligne migratoire plus ferme.

Des tests en Albanie

Cette loi autoriserait les Etats membres à ouvrir des centres pour migrants dans des pays en dehors de l'UE, pour y envoyer, et possiblement d'y détenir, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée et qui font face à une obligation de quitter le territoire. Les fameux «hubs de retour».

L'idée de créer des hubs pour détenir des migrants avant ou après l'examen de leur demande d'asile n'est pas nouvelle. En effet, elle a été testée par l'Italie en Albanie. Ce centre est longtemps resté largement vide, en raison d'une série de contestations judiciaires. En février, il accueillait environ 90 personnes, selon une source au sein des autorités italiennes.

Un accord sur le sujet avait également été scellé entre le Royaume-Uni et le Rwanda, mais Londres a rapidement abandonné le projet, là encore en raison d'obstacles judiciaires. Les deux pays s'affrontent désormais devant les tribunaux.

D'autres pays, dont la France et l'Espagne, se montrent sceptiques quant à l'efficacité de ces hubs et sont restés en retrait des discussions.

Un durcissement des sanctions

Le texte adopté jeudi prévoit aussi des règles et sanctions plus strictes pour les déboutés d'asile refusant de quitter le territoire de l'UE, comme des confiscations de documents d'identité, des détentions et des interdictions d'entrée prolongées sur le territoire.

Enfin, il inclut une reconnaissance mutuelle des décisions prises par tel ou tel Etat membre, l'objectif étant par exemple qu'une décision prise en France puisse s'appliquer en Espagne et vice versa.